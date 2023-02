Calciomercato Milan: l’attaccante arriva gratis, è il sostituto di Leao

Svolta di mercato per il Milan che, a sorpresa, è pronta a chiudere per l’arrivo dell’attaccante in vista della prossima stagione. E’ il sostituto ideale di Leao.

L’affare sta entrando nel vivo. Dall’Inghilterra sono sicuri e rilanciano per questa trattativa di calciomercato che potrebbe cambiare i piani del Milan della prossima stagione. Ecco le ultimissime notizie riguardo questa indiscrezione.

Tra le priorità del Milan c’è anche quella di rinforzare l’attacco. Considerate le prestazioni al di sotto delle aspettative da parte del reparto offensivo dei rossoneri. La società è a lavoro per trovare un altro rinforzo di spessore da inserire in quella zona di campo. Tra i nomi usciti fuori in queste ore c’è anche quelle dell’attaccante che attualmente milita in Premier League.

Calciomercato Milan: svolta in attacco

E’ il quotidiano Evening Standard a riportare la notizia di calciomercato Milan con Maldini interessato al giocatore. Prima, però, bisognerà risolvere la questione relativa al futuro di Rafael Leao. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha ancora rinnovato con i rossoneri.

Anche i tifosi sono spazientiti dall’atteggiamento del calciatore che non ha ancora deciso se proseguire o meno la sua carriera nel Milan. Sta andando per le lunghe la trattativa per il rinnovo di Leao con il Milan, anche l’arrivo del presidente Cardinale non ha sbloccato la situazione. Ecco perché a sorpresa il Milan potrebbe convincersi e lasciar partire Leao che può finire al Chelsea per più di 100 milioni di euro.

Per la sua sostituzione c’è l’attaccante Wilfried Zaha del Crystal Palace che interessa al Milan.

Ultime Milan: Zaha in rossonero

E’ l’attaccante inglese il preferito di Maldini che potrebbe completare il reparto offensivo con l’innesto del jolly che può giocare su tutto il versante offensivo. Ci sono, dunque, buone possibilità che alla fine Zaha possa firmare con il Milan nel prossimo mercato e sostituire Rafa Leao che non ha ancora rinnovato il suo contratto. Il portoghese è tentato dalle super offerte da parte di Psg e Chelsea, così come il Manchester City che continua a seguire il giocatore.

Zaha al Milan, può firmare gratis

Il classe 1992 ha il contratto in scadenza con il Crystal Palace. Ecco perché può rappresentare un buon investimento. Maldini è pronto a convincere la dirigenza e a portare al Milan Zaha nel prossimo mercato estivo. La sensazione, infatti, è che la società rossonera possa prendere l’inglese per la prossima stagione. Su di lui è vivo l’interesse anche di altre società come l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Il Milan vuole chiudere per l’ingaggio di Zaha. Il classe 1992, però, non ha ancora sciolto le riserve riguardo il suo futuro.