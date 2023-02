Bayern Monaco-PSG: altro ko serio, salta la Champions

Arrivano aggiornamenti importanti per le condizioni del giocatore che rischia di saltare Bayern Monaco PSG per infortunio. C’è una notizia che mette ansia ai tifosi.

Non è un buon momento per il club parigino che deve fare i conti con le tante assenze che stanno costringendo il tecnico Galtier a dover arrangiarsi con gli uomini a disposizione e con i tanti giovani.

Il PSG deve a tutti i costi provare a portare la Champions League a casa in questa stagione, o sarà un altro grande fallimento che costerà caro alla società francese.

PSG: dannazione Champions League, altro infortunio

Il Paris Saint Germain ha perso 0-1 con il Bayern Monaco in casa l’andata degli Ottavi di Champions League. Una partita tra le più attese che ha portato alla sconfitta del club francese che ha dovuto fare a meno per gran parte del match di Mbappe e altri giocatori chiave perché infortunati. Ora però arriva la notizia che mette ancor più ansia all’allenatore.

Perché nell’ultima partita di campionato vinta in rimonta per 4-3 dal PSG contro il Lille, è arrivata la pessima notizia che nessuno si aspettava, quella dell’infortunio di Neymar che si è fatto veramente male alla caviglia e ha messo subito in apprensione tutti tra club e tifosi.

Il calciatore ora difficilmente riuscirà a giocare la prossima partita di Champions League, la vera dannazione per il club francese.

PSG: infortunio Neymar, rientro dopo il Bayern Monaco

Neymar rischia di saltare il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Previste dalle tre alle quattro settimane di stop per il talento brasiliano dopo il brutto infortunio alla caviglia destra nell’ultimo turno di campionato francese. A riportare la notizia è stata la nota fonte francese Le Parisien.

C’è apprensione, quindi, per quello che sarà il rientro di Neymar che può saltare Bayern Monaco PSG. Perché il ritorno di Champions tra il giocatore e il club si giocherà l’8 marzo. Una data troppo vicina che potrebbe costare al giocatore brasiliano l’assenza. Infatti, c’è la seria possibilità che il Parsi Saint Germain faccia a meno di lui.

Calciomercato: Neymar pronto a lasciare il PSG

Intanto, a fine stagione, il calciomercato potrebbe rendere Neymar e il PSG protagonisti. Perché ci si aspetta una vera e propria rivoluzione in estate da parte del club francese che ha intenzione di cambiare tanto dopo gli ultimi anni che non sono andati al meglio.

Questo potrebbe spingere il calciatore brasiliano verso l’addio, perché la società parigina pensa di sacrificare anche il talento numero 10 per fare cassa e risparmiare sul suo pesante ingaggio. Diverse società di Premier League si sono interessate al giocatore in questi ultimi mesi anche e il futuro di Neymar può essere lontano dal PSG.