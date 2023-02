Lazio: Immobile preoccupato per l’infortunio, c’è il retroscena

Un momento difficile per Ciro Immobile che quest’anno si è infortunato e i tempi di recupero sono stati più lunghi del previsto. A distanza di tempo e dal suo recupero ora spunta un retroscena.

Non è stato facile per la Lazio giocare senza di lui e anche per lo stesso attaccante stare fuori tutto questo tempo, un momento complicato che ora spera di essersi messo alle spalle.

E’ stato per anni il capocannoniere della Serie A e sempre uno di quelli ad aver segnato di più, ma quest’anno non si sta giocando la classifica del capocannoniere solo per essere stato infortunato.

Lazio: Immobile infortunato, numeri calati

A 33 anni però continua ad essere uno dei migliori giocatori del campionato italiano e uno dei maggiori bomber di Serie A. Perché il calciatore ha intenzione di continuare ancora per tanti anni ed entrare sempre di più nella storia del club biancoceleste e del calcio italiano. Quest’anno sono 9 i gol segnati in Serie A in 18 partite, ma non sempre giocando interamente le partite. Perché dopo 6 gol in 10 giornate poi è arrivato l’infortunio che ha creato grandi difficoltà al giocatore a rimettersi in forma. Fine 2022 e inizio 2023 non è stato un periodo facile per lui, che è stato fuori a lungo.

Ora però sembra essersi messo alle spalle questo brutto momento e ha voglia di tornare ad essere decisivo per trascinare in Champions League la squadra di Sarri. Sono 3 gol nelle ultime 2 partite tra Serie A e Conference League. Ora può essersi sbloccato anche a livello mentale e questo può risultare decisivo per il termine della stagione di Immobile, che è stato a lungo bloccato mentalmente per il brutto periodo passato.

Lazio: infortunio Immobile, il retroscena di Moggi

A parlare dell’infortunio di Immobile è stato il suo agente Alessandro Moggi che ha svelato a Dazn un retroscena:

“Ciro era molto motivato e preoccupato per l’infortunio che si è trascinato per un poco di tempo. Insieme allo staff ha programmato un rientro graduale per tornare al 100%, ora è tornato al meglio e 3 gol in 2 partite sono segni di un ritorno totale da parte del giocatore”.

Lazio: Immobile a vita

A lungo si è parlato di un addio di Immobile dalla Lazio, ma il calciomercato sembra ormai il passato. Perché non sembra più esserci nella testa del giocatore la possibilità di andare via e lasciare il club capitolino. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, quando avrà 36 anni e sembra deciso ormai a chiudere la carriera proprio nella squadra di Lotito.

I suoi gol possono aumentare ed entrare sempre di più nella storia del club per scalare le classifiche ed essere ricordato per sempre dalla gente di questi colori.