Ultim’ora, infortunio e tegola durissima in Serie A: il comunicato

Tegola durissima, altro infortunio per uno dei titolarissimi e principali calciatori del campionato italiano. Seguiva Osimhen nella corsa alla classifica capocannonieri, ma l’infortunio complica ulteriormente le cose, mandando in difficoltà il suo club.

Lo stavano aspettando, ma l’ultima ora svelata dal club svela i veri tempi di recupero. Tegola per il club che dovrà fare a meno di uno dei principali calciatori dell’intero organico della rosa a disposizione di Thiago Motta, ecco svelato tutto sulle sue condizioni.

Come pubblicato dal club, sarà ancora fuori per infortunio. Questo pomeriggio, infatti, sono stati svelati i veri tempi di recupero.

Serie A, infortunio e tegola: il comunicato del club

Brutte notizie in Serie A e anche per i fantallenatori. Perché c’è una tegola per uno dei principali calciatori in Serie A che, dopo gli allenamenti sostenuti con il suo club in vista del prossimo appuntamento in campionato.

È il club che, con una nota ufficiale, annuncia l’infortunio del suo calciatore, che finisce dunque tra gli indisponibili in vista del prossimo match in Serie A.

A rivelare tutto sulle condizioni di Arnautovic è il Bologna, il centravanti austriaco si è infortunato e la tegola è durissima per i felsinei. I tempi di recupero rischiano di essere lunghi, all’interno del comunicato ufficiale, la società rossoblu ha reso note le condizioni del giocatore.