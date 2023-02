Calciomercato Inter: lo prendono gratis, arriva l’annuncio

Nuovi aggiornamenti di calciomercato per l’Inter che, per la prossima stagione, si appresta a chiudere una serie di operazioni a parametro zero. Ecco tutti i dettagli riguardo questo possibile affare.

La vittoria di ieri contro l’Udinese ha ridato fiducia ed entusiasmo all’Inter che adesso si prepara ad affrontare la sfida di Champions League contro il Porto, nella gara d’andata degli ottavi di finale. Intanto la dirigenza è a lavoro per definire alcuni colpi per la prossima stagione, alcuni dei quali possono arrivare a costo zero.

Novità in vista per l’Inter con Marotta e Ausilio che lavorano e tengono sotto osservazione il calciomercato dei nuovi parametri zero.

Mercato Inter: la decisione del giocatore, ecco quando firma

Per il reparto difensivo ci sono due nomi in cima alla lista di Beppe Marotta che dovrà sostituire Skriniar, che andrà al Psg a parametro zero, e probabilmente anche de Vrij che non rinnoverà il suo contratto con i neroazzurri. Il dirigente è pronto a portare all’Inter due centrali difensivi. I costi, come sempre, sono contenuti anche perché i neroazzurri non possono sforare il bilancio.

Ecco perché la dirigenza dell’Inter sta sondando il mercato dei giocatori che hanno il contratto in scadenza. Secondo le ultime indiscrezioni, nel mirino dell‘Inter c’è Smalling e Soyuncu del Leicester. Entrambi non vogliono rinnovare con i loro rispettivi club e sono alla ricerca di una nuova squadra.

Nelle ultime ore è arrivata la notizia relativa al possibile approdo dei due all’Inter, con Marotta che avrebbe già avuto dei colloqui con gli agenti per provare a definire il tutto e chiudere in anticipo la questione anche perché la concorrenza è molto agguerrita. Su Smalling, per esempio, c’è anche la Juventus. Mentre il centrale turno Soyuncu è nel mirino di club di Premier League e in particolar modo dell’Atletico Madrid.

Soyuncu all’Atletico Madrid, beffa Inter

E’ il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà a riportare la notizia secondo il quale Soyuncu avrebbe già un accordo con l’Atletico Madrid per la prossima stagione. Una vera e propria beffa per l’Inter che aveva messo il giocatore nel mirino, come possibile sostituto di Skriniar e de Vrij che andranno via a parametro zero.

Già nella sessione di mercato invernale, infatti, il turco ha avuto la possibilità di lasciare il Leicester per firmare con la squadra di Simeone. L’affare poi è saltato con le parti che si sarebbero accordate per la prossima stagione quando Soyuncu lascerà la Premier League a parametro zero.