Zidane torna in panchina: fissata la data del suo arrivo

Zinedine Zidane è stanco di aspettare. Dopo la delusione di non essere diventato nuovo ct della Francia, vista la conferma da parte della Federazione di Didier Deschamps almeno fino a fine Euro 2026, l’ex tecnico del Real Madrid avrebbe preso una decisione importante in vista del suo futuro da allenatore.

Stando alle ultime notizie, infatti, Zinedine Zidane ha deciso una volta e per tutte di tornare ad allenare un club in attesa della sua occasione da ct della Francia, con tanto di data “ufficiale” per il suo arrivo in panchina.

Il conto alla rovescia è dunque iniziato, con tifosi e club che non vedono l’ora di abbracciare ed iniziare un nuovo ciclo vincente con alla guida Zizou.

A più di un anno dal suo addio al Real Madrid, Zinedine Zidane si sarebbe deciso a tornare in gioco e sedersi nuovamente su una panchina di club, complice anche la delusione del mancato incarico come ct della Nazionale francese dopo la conferma di Deschamps.

Nel corso delle scorse settimane si è parlato tanto del futuro del francese, ma l’impressione è che alla fine qualcosa si stia finalmente muovendo, come confermato anche dai rumors provenienti dai principali media nazionali e non.

Secondo RMC Sport, infatti, il futuro di Zidane potrebbe alla fine essere clamorosamente sulla panchina del PSG, visto che il post di Galtier dopo le ultime dedicate settimane inizia and essere in bilico.

Zidane al PSG, fissata anche la data: tutto dipende da Galtier

Per mezzi tecnici ed economici, ad oggi, il PSG insieme solo a pochi altri club si potrebbe permettere di avere in panchina un tecnico come Zinedine Zidane. A fronte di questo non è mai stato nascosto l’interesse dei parigini nei confronti del francese che, addirittura, potrebbe sedersi nel futuro prossimo sulla panchina del Parco dei Principi.

Secondo RMC Sport, infatti, ci sarebbe anche un’ipotetica data per l’arrivo di Zizou a Parigi. Dall’8 marzo in poi, infatti, Galtier verrà messo fortemente in discussione dalla dirigenza del PSG, soprattutto in caso di eliminazione dalla Champions. In quel caso, qualora la società decidesse per l’esonero del francese, i parigini punteranno senza esitazione su Zinedine Zidane.

Tutto dipenderà dunque da quali saranno i risultati della squadra nelle prossime settimane. Qualora non si dovessero registrare miglioramenti, la dirigenza del PSG potrebbe decidere di rivoluzionare il tutto, partendo proprio dall’esonero di Galtier.

Non solo PSG: tutte le opzioni per Zidane

Vista la sua nomea Zizou non è obiettivo solo dei parigini. Secondo alcuni noti media internazionali, infatti, Zidane è nel mirino anche di Real Madrid e Chelsea che, quasi sicuramente, a fine stagione si saluteranno da Ancelotti e Potter che non stanno di certo portando a casa i risultati sperati ad inizio stagione.