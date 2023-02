Juventus: addio alla Francia, firmerà con i bianconeri

Il calciomercato della Juventus può regalare sorprese importanti ai tifosi bianconeri. Perché c’è un calciatore che può firmare per il futuro e ora arriva la notizia che tutti aspettavano.

Il giocatore lascerà il campionato francese e ha intenzione di andare a firmare con la Juve per il futuro, la scelta è già stata presa e non si tornerà indietro.

Già decisa la strategia del club bianconero riguardo il futuro del giocatore. Arrivano importanti novità che riguardano proprio la scelta che sarà fatto su questo calciatore.

Calciomercato Juve: strategia già decisa

La Juventus aspetterà ancora qualche giorno per capire come si evolverà la situazione in casa per quanto riguarda il processo sulle plusvalenze e le forti sentenze che possono arrivare contro il club bianconero per la stagione in corso. Allo stesso tempo però c’è la volontà di avere già pronta una strategia con diversi piani alternativi per la Juve riguardo il calciomercato. Questa stagione è stata decisiva per il club per capire chi sono quei calciatori che faranno al caso di Allegri e chi no per il futuro.

La società sta lavorando per costruire una squadra competitiva per i prossimi anni riducendo i costi e anche l’età. E’ già partito quest’anno il nuovo piano dei bianconeri per creare una Juve forte e di livello in vista del futuro. Intanto, ci sono delle novità che riguardano proprio un giocatore nello specifico che sarà acquistato al termine della stagione. La Juventus è pronta a chiudere il riscatto di Milik col Marsiglia.

Juventus: riscatto Milik

Sono tante le manovre che pensa di fare la Juventus e una è il riscatto di Milik dal Marsiglia. Il club bianconero ha preso in prestito in estate il bomber polacco ex Napoli e sembra aver già deciso quale sarà il futuro del giocatore. Perché, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Milk sarà riscattato dalla Juventus perché ha convinto tutti tra società e allenatore. Non tornerà in Francia e dirà addio al Marsiglia, che incasserà la cifra dei 7 milioni di euro decisi per il riscatto.

Juventus;: i numeri di Milik

Arkadiusz Milik è tornato in Italia per firmare con la Juventus e ha intenzione di restare. Perché il suo riscatto dipenderà proprio dai numeri di questa stagione e come terminerà. Al momento c’è già la volontà di chiudere, perché il calciatore ha segnato 8 gol in 25 presenze quest’anno e non ha intenzione di fermarsi. In questa stagione il suo apporto nel momento dell’infortunio di Vlahovic è stato fondamentale. Ora però il calciatore è fermo per infortunio e presto potrebbe tornare in campo. Nelle prossime settimane sembra che ci sarà il suo rientro per terminare al meglio questa positiva stagione in maglia bianconera.