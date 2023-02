Napoli, nuovo infortunio: tegola per Spalletti, i tempi di recupero

Ultime notizie Napoli: c’è l’annuncio riguardo l’infortunio dell’azzurro. Una tegola per Luciano Spalletti che non potrà contare su di lui per le prossime partite. Svelati i tempi di recupero.

La Serie A torna in campo questa sera con Sassuolo Napoli che aprirà la ventitreesima giornata di Serie A. Intanto arrivano aggiornamenti riguardo l’infortunio del calciatore azzurro che non prenderà parte alla sfida del Mapei Stadium. E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a rivelare i tempi di recupero del giocatore che mancherà per un po’ di tempo: ecco tutti i dettagli.

Il Napoli non vuole fermarsi. La trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo sarà un altro banco di prova per gli azzurri che hanno voglia di allungare in classifica. In attesa dell’ottavo di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, per Spalletti non arrivano buone notizie dall’infermeria. E’ arrivata, infatti, la notizia relativa allo stop dell’azzurro che non sarà a disposizione per un bel po’ di tempo.

Ultime Napoli: aggiornamenti sull’infortunato, ecco quando torna

A comunicare tutti i dettagli è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che anticipa i tempi di recupero del calciatore che non prenderà parte alla sfida contro il Sassuolo a causa di un problema fisica. Ieri il giocatore è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un nuovo problema alla coscia sinistra. Più nello specifico, il ragazzo ha riportato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso.

Svelati i tempi di recupero dell’attaccante del Napoli Raspadori che starà fermo per 30-40 giorni. Il giocatore ha già avviato l’iter per il recupero ma la sensazione è che possa tornare a disposizione di Luciano Spalletti solo dopo la sosta di marzo. A rischio anche la convocazione con l’Italia.

Napoli, un mese di stop per Raspadori

Non sarà un breve infortunio quello di Giacomo Raspadori con il Napoli. Lo stop arriva in un momento particolare della stagione con la squadra di Spalletti impegnata sul doppio fronte, in campionato e in Champions League.

Jack poteva rientrare nelle rotazioni di Spalletti ed essere un’arma in più per gli azzurri. E invece la sfortuna s’è messa di mezzo con l’ex Sassuolo che starà fermo ai box per i prossimi trenta, quaranta giorni. Secondo le prime previsioni, il rientro di Raspadori con il Napoli potrebbe avvenire direttamente a ridosso della partita del 2 aprile contro il Milan. In attesa del suo recupero, il tecnico toscano dovrà fare altre scelte in attacco puntando di più su Elmas, Politano e Lozano.