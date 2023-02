Pogba cacciato via dalla Juventus: l’annuncio spiazza tutti

Paul Pogba è tornato alla Juventus ma il calciomercato estivo puà già portarlo via. Il centrocampista francese sta vivendo una stagione piena di difficoltà e il suo futuro potrebbe cambiare. Allegri non lo ha mai potuto far esordire fino a questo momento a causa di un infortunio molto serio, ma il ritorno in campo sembra sempre più vicino.

Pogba non ha ancora debuttato in questa stagione e la Juventus sta pensando di cederlo. Nel suo futuro potrebbero esserci opportunità diverse da quelle bianconere, ma non è da eslcudere la permanenza in Serie A. L’annuncio arrivato poche ore fa ha spiazzato tutti i tifosi.

Juventus, cessione Pogba: le ultime

Il calciomercato per i bianconeri sarà molto diverso da quelli delle ultime stagioni. Ttra i possibili addii c’è anche quello di Paul Pogba che non sarà rimpiazzato con nomi altisonanti ma, probabilmente, con calciatori giovani e meno conosciuti dei big. Il centrocampista francese sta tornando a disposizione di Massimiliano Allegri in questi giorni ma solo nelle prossime partite di Serie A potrebbe fare il debutto in campionato.

Il suo infortunio ha preoccupato la Juventus e tutti i tifosi per diversi mesi. Addirittura a gennaio si è pensato anche ad una clamorosa rescissione del contratto. Solo in quel modo la Juve sarebbe potuta intervenire sul mercato. Ma poi la risposta di Pogba sul campo di allenamento e quella dello staff medico sono state positive e il club ha deciso di continuare con lui.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il futuro di Paul Pogba non sarà alla Juventus. Ci sono diverse voci inerenti al proseguimento della sua carriera, e tante critiche che riguardano il ‘Polpo’.

Juventus, addio Pogba: Orlando lo distrugge in diretta

Il futuro di Paul Pogba alla Juventus è ancora in discussione. Non ha mai giocato fino a questo momento, non è mai entrato in campo e anche la tifoseria è diffidente sulle sue condizioni fisiche. Le prossime settimane saranno importanti per rivederlo sul rettangolo verde ma a fine anno si prenderanno decisioni importanti.

Massimo Orlando, ex calciatore della Juventus, ai microfoni di TvPlay ha parlato della situazione legata al futuro di Paul Pogba.

“Se fossi stato un dirigente della Juventus l’avrei già mandato via personalmente. Sono molto netto e schietto, forse per questo non posso fare il dirigente. Se Pogba fosse stato intelligente si sarebbe fatto operare per andare al Mondiale e rientrare in tempo. Io credo che Pogba non abbia più voglia di giocare a calcio”.

Orlando contro Pogba: “Non tornerà più quello della Juventus”

Massimo Orlando, poi, ha criticato aspramente anche la tenuta mentale di Pogba.

“Quel Pogba che abbiamo conosciuto alla sua prima avventura con la Juventus non lo rivedremo più. Già al Manchester United aveva saltato molte partite. Ma il problema è chiaro: quando sei molto giovane e diventi così importante, guadagni moolto e non hai alle spalle qualcuno che ti gestisce, perdi un po’ la testa. O sei rigido mentalmente o rischi di finire abbastanza presto”.