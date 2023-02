Calciomercato: Rashford cambia squadra, contratto da top

Il calciomercato è pronto a rivelarsi decisivo per il Manchester United con l’addio di Marcus Rashford, c’è una società che ha convinto il giocatore a firmare.

Tutto pronto per quello che sarà il trasferimento del calciatore in vista della prossima stagione. Arrivano aggiornamenti importanti che possono cambiare i piani del club.

Perché ora il futuro del giocatore sembra destinato a non essere più in Inghilterra. Il tutto si completerebbe nei prossimi mesi con l’addio a fine stagione nel mercato estivo prossimo.

Manchester United: Marcus Rashford va via

Il Manchester United può perdere Marcus Rashford che si è rivelato essere uno dei veri talenti di questa stagione sotto la guida tecnica di Erikt Ten Hag. Da sempre il calciatore 25enne ha mostrato di essere uno dei grandi prospetti del calcio mondiale, ma arrivato in un momento complicato della storia del Manchester United non è mai riuscito a consacrarsi con tante prestazioni discontinue. Ora però sembra tutto pronto per quella che può essere la svolta per il suo futuro. Cresciuto con il Manchester United già dai tempi delle giovanili ora può cambiare maglia e salutare lo storico club inglese.

Perché in questa stagione ha messo a segno 22 gol e 8 assist in 35 partite stagionali con il Manchester United sotto la gestione Ten Hag, eppure sembra possa andar via a fine anno. Il suo contratto è in scadena nel 2024 e diverse società di livello si sono interessate al suo acquisto. Infatti, Marcus Rashford può cambiare squadra e firmare con un nuovo club. Al momento non c’è alcun accordo per il rinnovo del giocatore, che percepisce uno stipendio da 10 milioni a stagione. Ci sono società disposte ad accontentarlo sotto diversi punti di vista.

Calciomercato: Rashford tra PSG e Barcellona

Dopo aver segnato ancora in Europa League, contro il Barcellona, ora proprio il club spagnolo si unisce alla corsa con il PSG per acquistare Marcus Rashford. L’attaccante inglese è in forma clamorosa e può diventare sempre più un bomber stellare per il mondo del calcio.

Il suo stato attuale attira i grandi club che vogliono approfittare dell’occasione. Perché ci sono appunto PSG e Barcellona che si sfidano per l’ingaggio di Marcus Rashford del Manchester United. Da capire che valutazione farà il club inglese per lasciarlo andare.

Calciomercato: il prezzo di Marcus Rashford

Da capire se ci sarà un possibile accordo per il rinnovo di Marcus Rashford col il Manchester United seno PSG e Barcellona approfitteranno del possibile colpo del giocatore inglese. Bisognerà capire come andrà a finire ora per il futuro del giocatore, che ha una valutazione di 80 milioni di euro e rischia anche di andare in scadenza di contratto nel 2024. Sarà il club inglese a decidere come gestire la situazione.