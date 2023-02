Inter: nuova offerta per il bomber del futuro, addio a Lukaku

Importanti notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Romelu Lukaku pronto ad andare via per sempre dall’Inter con il club che punta al bomber del futuro.

La società sta già lavorando per il progetto futuro del club e ora ha intenzione di mettere in piedi la squadra migliore per le prossime stagioni.

Si lavorerà per andare a prendere dei giovani calciatori già pronti per obiettivi importanti. Una squadra che possa durare a lungo per anni e che possa creare un’alchimia di grande livello per le vittorie.

Calciomercato Inter: addio Lukaku a fine anno

Anche quest’anno l’Inter non riuscirà a prendersi lo scudetto. Il cammino in campionato è stato deludente anche questa stagione rispetto a quello che ci si aspettava. Lo scorso anno e questo la squadra nerazzurra sembrava tra le più forti sulla carta, eppure non è andata come si pensava. Per questo motivo ora la società cambierà completamente strategia. La prima cosa sarà quella di ridurre i costi di gestione e saranno fatte cessioni con calciatori importanti per ringiovanire la rosa. Tra i calciatori indiziati ad andare via c’è Lukaku che farà 30 anni quest’anno e ha avuto tanti infortuni che spaventano l’Inter per un nuovo prestito. Il club ha intenzione di comprare un giovane giocatore.

Tanti i nomi in lista per poter affiancare a Lautaro Martinez e Dzeko, ma c’è uno su tutti che piace da anni alla società ed è stato già vicino lo scorso anno. Stiamo parlando di Marcus Thuram che è il sogno dell’Inter che punterà ad ingaggiarlo. Perché il club ha intenzione di dare una svolta al proprio progetto con questa tipologia di calciatori, a basso costo e di giovane età, ma che siano lo stesso già pronti per vincere.

Inter: Marcus Thuram l’occasione

C’è una grande occasione per l’Inter ed è quella di firmare a zero Marcus Thuram. Perché l’attaccante francese, entrato anche nel giro della Nazionale di Deschamps, è in scadenza di contratto proprio a giugno con il Borussia Monchengladbach e già può firmare un nuovo contratto. Inzaghi stravede per lui e aspetta che la società possa chiudere anticipando la concorrenza delle altre squadre d’Europa interessate a lui.

Inter: nuova offerta per Marcus Thuram

Tante le squadre in Europa interessate al giocatore, su tutte anche il Barcellona, ma l’Inter ha pronta la nuova offerta per ingaggiare Marcus Thuram: oltre cinque milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. Ora si attende di capire quali sono le intenzioni del giovane bomber e se possa diventare lui il futuro dell’attacco dell’Inter.

Già lo scorso anno il calciatore aveva accettato il trasferimento in Italia per l’Inter, poi l’infortunio grave che fece saltare tutto negli ultimi giorni di mercato.