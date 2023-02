Inter, escluso di lusso: assalto di Marotta per chiudere subito

In casa Inter ci sarà una rivoluzione della rosa nel prossimo calciomercato. I nerazzurri sono in corsa ancora per tutti gli obiettivi prefissati ad agosto ma sono state disattese le aspettative per il campionato. Sotto la lente d’ingrandimento ci è finito Simone Inzaghi e anche parte della rosa. Tanti big resteranno a Milano ma la partenza di tanti altri non è da escludere.

Il calciomercato è già il focus della dirigenza dell’Inter. L’addio di Milan Skriniar è solo il primo di una serie che potrebbe vedere andar via diversi calciatori importanti. Molte società europee intendono rinforzare le proprie rose anche con qualche colpo nerazzurro: Marotta e Ausilio stanno lavorando in entrata.

Calciomercato Inter, colpo d’oro: scaricato dal club

Il calciomercato estivo dell’Inter può portare a numerose novità. Dopo gli addii già decisi per la prossima stagione, ci sono nomi nuovi pronti ad arrivare. La cessione di Skriniar a parametro zero potrebbe essere solo il primo tassello della rifondazione totale. In casa Inter stanno arrivando interessamenti da ogni zona d’Europa.

Per la squadra attuale dell’Inter ci sono richieste che non sempre Inzaghi può accontentare. Non tutti i calciatori sono contenti per il minutaggio di questa stagione e qualcuno chiederà la cessione. Il tecnico, però, deve badare al bene della squadra e della società e sta provando a gestire la rosa per il meglio.

Secondo le ultime notizie di calciomercato in casa Inter c’è una nuova soluzione. Sta prendendo forma l’idea di andare a prendere uno scontento dell’Atletico Madrid.

Inter, affare dall’Atletico Madrid: ecco chi arriva

L’Inter studia l’affare a sorpresa dall’Atletico Madrid. I nerazzurri, nonostante gli addii già certi e quelli possibili, vogliono tenere alto il valore della rosa. Ci sono tanti nomi sulla scrivania di Beppe Marotta e su quella di Piero Ausilio, che stanno iniziando a lavorare in vista della prossima stagione.

Secondo quanto trapela dalla Spagna, l’Inter è forte sulle tracce di Josè Maria Gimenez dell’Atletico Madrid. Il difensore uruguaiano non è più felicissimo con i Colchoneros e sta pensando di cambiare maglia.

A riferirlo è fichajes.net, che parla di colloqui già avvenuti tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage del calciatore. Il centrale classe ’95 è alla ricerca di una nuova esperienza e gradirebbe la destinazione nerazzurra.

Inter su Gimenez: le cifre per l’acquisto

Josè Maria Gimenez è uno dei nomi sul taccuino dell’Inter. Il difensore uruguaiano vuole andare via dall’Atletico Madrid per provare un’altra avventura europea. È lusingato dall’apprezzamento dei nerazzurri e spera che si possa trovare l’accordo a fine stagione.

Gimenez ha il contratto in scadenza nel 2025 con i Colchoneros e non è incedibile. L’Atletico Madrid, però, chiede non meno di 30 milioni di euro. Molto dipenderà anche dalla disponibilità economica dei nerazzurri che potrebbero tentare di prendere il difensore in prestito con diritto di riscatto.