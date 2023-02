Calciomercato: stanno comprando Hojlund a 50MLN

Il calciomercato per l’Atalanta può cambiare per la prossima stagione con il trasferimento di Hojlund, spunta il prezzo del giocatore danese con cui la società può comprarlo.

Il club nerazzurro ha investito molto su di lui ma può già venderlo a più del doppio del prezzo che ha speso meno di un anno fa. Una grande plusvalenze per il club dei Percassi.

Perché tante squadre si sono interessate al giovanissimo bomber che può rappresentare la svolta per diverse società. Ci sarà un grande giro di attaccanti il prossimo anno e può essere coinvolto anche lui.

Calciomercato: Hojlund il sogno di tanti club

Sono già 12 i gol segnati in questa stagione dal giovane attaccante danese classe 2003. Perché ha appena compiuto da pochi giorni 20 anni il calciatore dell’Atalanta che con il club italiano ha messo a segno 6 gol quest’anno, gli altri 6 sono stati segnati con lo Strum Graz tra campionato, coppa e qualificazione in Champions. Perché il bomber è arrivato in Italia negli ultimi giorni di agosto, quando già era iniziata la sua stagione col club austriaco. Un trasferimento di 17 milioni di euro, una cifra importante per un giovane giocatore (sconosciuto) a gran parte degli amanti del calcio.

Eppure ci ha creduto tanto l’Atalanta che ha comprato Hojlund e ora può già rivenderlo. Perché ci sono sensazioni di questo tipo verso quello che viene considerato il nuovo Erling Haaland. Veloce nell’attaccare l’area come lui e alto 1,91 m è già considerato uno dei bomber del futuro. Per questo motivo sono tantissime le squadre che hanno intenzione di comprare Hojlund dall’Atalanta che fissa il prezzo. La prossima estate può essere decisiva per il suo addio.

Atalanta: il prezzo di Hojlund

Dopo pochi mesi dal suo arrivo in Italia potrebbe già salutare per firmare con un top club. Perché ora la crescita di Hojlund con l’Atalanta è sotto gli occhi di tutti i grandi club che stanno già sondando il terreno. In Serie A piace a Milan, Napoli e Juventus, ma per questi club sarà necessario cedere prima di fare tale investimento.

Perché il prezzo di Hojlund per l’Atalanta è di 50 milioni di euro. non lo venderà per meno il club bergamasco che punta tanto su di lui. Ma le squadre più interessate al giocatore sono proprio all’estero, perché ora alcune di queste già si stanno iniziando a fare avanti per portarlo via il prima possibile dall’Italia.

Calciomercato: le squadre interessate a Hojlund

Secondo le ultime notizie di calciomercato Paris Saint Germain e Real Madrid pensano di comprare Hojlund. I due club sanno dell’interesse di mezza Europa e vogliono anticipare la concorrenza. Inoltre, il prezzo del giocatore potrebbe aumentare sempre di più con il passare del tempo.