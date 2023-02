Top club retrocesso: pagavano il capo degli arbitri

Ultimissime notizie che riguardano un top club che rischia grosso ora in Europa e non solo. Pagamenti nei confronti del capo degli arbitri scoperti e la situazione è grave.

Ora la società dovrà provare a difendersi per il meglio nelle giuste sedi, ma potrebbe non essere facile. Le prossime settimane saranno decisive.

Una situazione complicata e senza precedenti che potrebbe complicare davvero molto le cose in vista dei prossimi anni per la storia del club.

Caso arbitri: il club rischia grosso

Perché proprio che ora le cose stavano iniziando ad andare di nuovo per il meglio che è arrivata la batosta. Arrivano novità importanti che riguardano ora il top club che può finire la stagione sotto pressione per le decisioni che verrebbero prese fuori dal campo. Perché mentre in campo la squadra prova a vincere ancora una partita dopo l’altra, poi in altri sedi si giocano partite complesse e che possono portare ad una situazione davvero difficile. Infatti, secondo le ultime notizie ci sono novità che possono complicare e non poco la situazione del Barcellona che rischia la retrocessione.

Il motivo è stato svelato in Spagna proprio nelle ultime ore. Perché sono venuti fuori dei fatti gravi che ora devono essere dimostrati con la difesa che dovrà spiegare cos’è accaduto. Da un giorno all’altro il dito è puntato contro il Barcellona per il caso Negreira, vicepresdiente del comitato tecnico arbitrale, che sarebbe stato pagato dal club spagnolo per cifre davvero piuttosto elevate per un periodo di tempo lungo tre anni. Il club ha provato subito a difendersi, ma la situazione non è per niente facile.

Barcellona: caso Negreira, le ultime

Una serie di segnalazioni partite dall’Agenzia delle Entrate riguardo il pagamento di 1,7 milioni di euro del Barcellona a Enrique Negreira , vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale, che per tre anni avrebbe ricevuto questi pagamenti dal club spagnolo. La spiegazione però al momento non coincide con la realtà dei fatti.

Perché il club spagnolo ha subito provato a difendersi con un comunicato, spiegando che il tutto è stato fatto per delle consulenze che proprio Negreira avrebbe fatto al Barcellona per spiegare al meglio determinate dinamiche e situazioni ai propri giocatori per apprendere meglio il continuo aggiornamento di alcune regole del calcio. Nulla di vero al momento, non c’è nessun documento che possa dimostrare questo.

Barcellona a rischio retrocessione: decisivo il caso Negreira

E’ allora ora si trema in casa Barcellona a rischio retrocessione in una stagione importante, dove la squadra starebbe tornando alla vittoria della Liga dopo anni. Si parla di “azioni volte a predeterminare, attraverso prezzi, intimidazioni o semplici accordi, l’esito di una prova o di una competizione”, per questo motivo ora il Barcellona può essere retrocessione con una sanzione esemplare e forte per il caso Negreira.