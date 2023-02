Calciomercato, arriva in Serie A: lo prendono dagli svincolati

Nuovo colpo per il club di Serie A che ha raggiunto l’accordo con il giocatore svincolato. Rinforzo di spessore per l’allenatore che adesso potrà contare anche su di lui per il resto della stagione.

Calciomercato: torna in Serie A, è fatta

Accordo raggiunto per la squadra blucerchiata che chiude il colpo e pesca dal mercato degli svincolati per rinforzare la rosa di Stankovic che accoglie alla Sampdoria Oikonomou. Il difensore greco andrà a sostituire Colley, che ha lasciato l’Italia per firmare con il Besiktas. Sarà un’arma in più per il tecnico che spera di raggiungere la salvezza che attualmente dista otto punti.

Oikonomou alla Sampdoria, i dettagli del contratto

E’ la redazione di tuttomercatoweb a riportare la notizia della firma del difensore Marios Oikonomou che firma un contratto fino a giugno con la Sampdoria. E’ lui il colpo di calciomercato, arriva dagli svincolati. Una mossa a sorpresa del club che aveva tenuto in gran segreto questa operazione. Il giocatore, in passato, ha già militato in Italia con le maglie di Cagliari, Bologna, Spal e Bari prima delle esperienze all’estero all’Aek Atene e Copenaghen. E’ fermo da maggio 2022 quando con i danesi ha vinto il campionato ottenendo anche la qualificazione in Champions League.

Adesso una nuova opportunità per il neo difensore della Sampdoria Oikonomou che ha la possibilità di legarsi al club ligure per un altro anno: il tutto è collegato alla salvezza e al numero di presenze che totalizzerà da qui fino a giugno con la maglia dei blucerchiati che restano in lotta per non retrocedere soprattutto dopo il pareggio interno di lunedì scorso contro l’Inter.