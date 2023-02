Inter: addio Lukaku, scelta obbligata di Zhang e Marotta

Il calciomercato e il futuro di Lukaku all’Inter sono i temi principali del momento in casa nerazzurra. Perché la vicenda ora inizia ad essere complicata e c’è bisogno di fare una scelta.

Una stagione da incubo per l’attaccante belga che era tornato tra il grande entusiasmo, eppure si è trasformata in una delle sue peggiori. Ora si cerca la svolta.

Avrà questi altri mesi a disposizione per mostrare tutte le sue qualità il giocatore che non vive un momento sereno dal punto di vista mentale.

Calciomercato Inter: futuro Lukaku

Solo 1 gol in campionato e 1 in Champions League. Sono questi i numeri dell’attaccante belga che due anni fa era stato l’MVP di stagione con l’Inter di Conte per le vittoria dello scudetto. Ma quest’anno è davvero nero per lui: solo 12 presenze e 462 minuti giocati, davvero pochi a causa dei continui infortuni che gli hanno tormentato e caratterizzato in negativo la stagione. Ma non ha intenzione di mollare Romelu che ha voglia di restare in nerazzurro ancora a lungo. Il costo di Lukaku all’Inter è stato alto quest’anno per il prestito secco e questi dati non permettono di confermarlo alle stesse cifre, bisognerà trovare delle nuove soluzioni e anche ritrovare il miglior Romelu.

Il futuro di Lukaku tra Inter, Chelsea è un altro club è una grande incognita al momento. Perché il giocatore è stato pagato 113 milioni dal Chelsea e il fattore economico incide molto. La prossima estate potrebbe essere davvero lunga per il belga che rischierebbe di restare in sospeso per molti mesi fino ai giorni finali. La società dell’Inter lavora per trovare una soluzione.

Inter: la società decide su Lukaku

Quest’anno ha aiutato il Decreto Crescita ma ora ci saranno delle valutazioni di Zhang, Marotta e Ausilio per capire che strategia di calciomercato fare all’Inter per Lukaku. Perché il prestito bis del belga potrebbe non essere ripetuto a fine stagione, nonostante ci sia già l’ok del Chelsea che non lo considera nei piani del club. Non sarà facile venderlo a quasi 30 anni e dopo una stagione del genere, soprattutto a cifre alte.

Inter: fuori Lukaku, Inzaghi sceglie Dzeko per le partite che contano

Quest’anno farà 30 anni e per questo la società vuole capire al meglio quello che può essere il bene del club. Avrà questi mesi di tempo per dimostrare di essere sempre un bomber decisivo, ma intano non giocherà lui le partite importanti.

Infatti, con la Sampdoria ha giocato titolare dopo tempo e ci tornerà in campo dal 1 minuto anche nella prossima partita contro l’Udinese, perché poi in Champions League sarà Dzeko a giocare. Il futuro di Lukaku con l’Inter ancora non è deciso, ma sta prendendo una direzione e solo il belga può farla cambiare a suo favore.