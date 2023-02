Esclusione dalle Coppe, l’annuncio prima di Juve-Nantes

Arrivano le dichiarazioni del dirigente dell’area sportiva della Juventus Francesco Calvo in merito al processo plusvalenze che può portare seri provvedimenti anche per quanto riguarda la giustizia sportiva della Uefa.

La Juventus rischia l’esclusione dalle Coppe per la prossima stagione? Ecco l’annuncio da parte del dirigente dei bianconeri.

Ultimissime notizie sulla Juventus che questa sera si giocherà tanto nella sfida d’andata dei sedicesimi di Europa League contro i francesi del Nantes. Intanto, per la prossima stagione, c’è il timore di possibili ripercussioni da parte della Uefa che può decidere di sanzionare i bianconeri a seguito dell’inchiesta legata al filone delle plusvalenze. Ecco l’annuncio da parte del dirigente dei bianconeri Francesco Calvo che è intervenuto nel pre partita ai microfoni di Sky Sport.

Juventus: le parole di Francesco Calvo nel pre partita

Una sfida insolita per la Juventus che torna in Europa League dopo tanti anni. L’eliminazione dalla fase a gironi di Champions ha fatto retrocedere i bianconeri alla seconda competizione europea. Una appuntamento, questo, che Allegri non vuole fallire. Intanto arrivano le ultime novità riguardo il processo plusvalenze e i rischi che la Juve rischia con l’Uefa che può punire la società.

Ecco come ha risposto il dirigente della Juventus Francesco Calvo in merito all’ipotesi di esclusione dalle Coppe dei bianconeri. “Noi siamo in stretto contatto con i massimi organismi della Uefa. Da parte nostra non c’è paura o timore. Prima dovrà concludersi la vicenda legata alla giustizia italiana, il processo è ancora lungo. E’ bene rassicurare i tifosi visto che non ci sono elementi che ci possono far preoccupare”.

Sulla partita contro il Nantes: “Per noi è una serata di grande calcio, ci fa piacere che i tifosi abbiano risposto presente. C’è tutto esaurito ed è una cosa bella che di deve dare energia. Noi siamo compatti, sappiamo quanto sia importante la gara di questa sera”.

Calvo si è soffermato anche sul futuro alla Juventus di Pogba e Massimiliano Allegri.

Juventus: Calvo su Pogba e Allegri

Il responsabile dell’area sportiva della Juventus Calvo ha risposto anche in merito al futuro in bianconero di Paul Pogba, ancora alle prese con i suoi problemi fisici, e di Massimiliano Allegri.

“La posizione non cambia. Su Paul abbiamo fatto un grande investimento di lungo periodo, ha leadership e qualità tecniche e caratteriali per fare bene con noi. Ieri si è allenato in gruppo, lo aspettiamo. Sappiamo che lui si impegna tanto e per questo sono sicuro che tornerà presto”.

“Allegri? Fa parte del nostro progetto, è una figura centrale. Possiamo dire che, in questo momento, è un punto di forza perché gestisce con estrema calma tutte le difficoltà”.