Roma, scontro Mourinho-tifosi: annunciato l’addio

La Roma e José Mourinho hanno deciso di dirsi addio. Il tecnico portoghese non sta vivendo benissimo il suo periodo in giallorosso e non è felicissimo di quanto ha fatto la società fino ad oggi. Ci sono molti problemi da risolvere e tante “guerriglie” interne da dover sistemare.

Il futuro di José Mourinho alla Roma è da tenere sotto osservazione. Nelle scorse settimane era già stato vicino all’addio, ma poi aveva deciso di restare almeno fino alla fine della stagione. Lo Special One sembra davvero deciso a salutare i giallorossi per vivere esperienze più “ricche” sia dal punto di vista personale che di squadra.

Roma, Mourinho se ne va: le ultime

La Roma e José Mourinho verso la separazione. L’allenatore portoghese è sempre al centro di molte voci e polemiche, così come è sempre accostato a panchine diverse. Il suo approdo alla Roma nella scorsa stagione fu clamoroso per tutto il mondo del calcio e dopo due anni, in cui ha già vinto un trofeo internazionale e accresciuto il valore mentale della squadra, può dire addio.

La Conference League vinta dalla Roma è gran parte merito della mentalità di Mourinho. Ad oggi il suo obiettivo è vincere l’Europa League e arrivare nelle prime 4 di Serie A. Ma a fine stagione cambia tutto: lo Special One ha deciso di lasciare la Roma al termine della stagione.

Il futuro di Mourinho sarà lontano dalla Roma. I tifosi non sono felicissimi del continuo chiacchiericcio intorno al suo nome e sono furiosi.

Addio alla Roma, Mourinho svela tutto: le parole

Alla vigilia della gara di Europa League, ai microfoni di SKY, José Mourinho ha parlato del suo addio alla Roma. La stagione sta andando avanti con alti e bassi ma l’obiettivo Champions League è ampiamente alla portata. Il futuro, però, è tutto da scrivere e potrebbe cambiare tra qualche mese.

“Andremo in campo con i titolari anche domani, non ci sono alternative. Dopo la gara di ritorno avremo modo di recuperare, ma ora non è assolutamente possibile. Per noi è un momento difficile ma bisogna passare da qui per fare il meglio possibile”.

Futuro? “La società forse mi vorrà chiamare prima della fine della stagione. Io da loro non mi aspetto niente. Dall’altra parte sanno quello che si possono aspettare da me. La situazione è chiara, la conoscete tutti: avevo la possibilità di andare ma abbiamo deciso di continuare insieme”.

Le parole di Mourinho fanno infuriare i tifosi

I tifosi della Roma sono infuriati con Mourinho per quanto detto sul futuro. Sui social hanno avviato una vera e propria polemica contro lo Special One, reo, secondo i tifosi, di non rispettare la Roma e la maglia con parole d’addio anticipato.

La rottura, se la stagione non dovesse terminare a dovere, sembra ormai certa e anche con l’ambiente le cose potrebbero cambiare radicalmente.