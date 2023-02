Milan: De Ketelaere delude tutti, la decisione sul futuro è già presa

Ci sono importanti notizie ora che riguardano il calciomercato del Milan per quanto riguarda il futuro di De Ketelaere. Perché il giovane calciatore belga sta deludendo tutti partita dopo partita.

Sembrava potesse dare la svolta decisiva in attacco con alcuni dei suoi compagni di squadra, ma il suo arrivo da sogno si è ora trasformato in un incubo.

Inevitabile delle riflessioni da parte della società per evitare di perdere il valore del giovane calciatore, anche perché con il Club Brugge non è finita dal punto di vista economico.

Milan: De Ketelaere delude

Arrivato in estate dopo una lunga trattativa chiusa tra il Milan e Club Brugge a 32 milioni De Ketelaere ha deluso davvero tutti. Il calciatore 21enne sembrava potesse essere la svolta per il club rossonero in quella zona d’attacco. Un giocatore moderno con un mix perfetto di qualità e fisicità, capace di andare a segno con grande facilità fino allo scorso anno con 18 reti e 10 assist in stagione con il Club Brugge.

Eppure quest’anno è proprio quello uno dei grandi problemi di De Ketelaere che con il Milan non è riuscito a trovare il primo gol in nessuna competizione quest’anno. Ancora a secco dopo 26 partite giocate e le prestazioni sono quasi sempre deludenti. Il calciatore ora vive un momento difficilissimo che potrebbe complicargli anche la carriera se non riuscisse ad uscirne. Perché a questa giovane età e l’occasione Milan si può chiudere definitivamente senza dei segnali positivi.

Decisivo potrebbe essere anche il rientro di Ibra per liberare mentalmente il giocatore da queste pressioni. La società e Pioli possono fare l’ultimo tentativo puntando sullo svedese, per entrare nella testa del giocatore e ottenere quello che serve per far si che l’investimento del Milan su De Ketelaere sia stato giusto.

Milan: serve la reazione di De Ketelaere

Ha questo finale di stagione De Ketelaere per sorprendere il Milan e dovrà farlo in tutti i modi. La società e Pioli continuano a dargli fiducia, ma serve una reazione. Deve dimostrare che anche dal punto di vista mentale può diventare un grande giocatore, scendendo in campo con prestazioni di livello e dando continuità a queste. Non potrà permettersi di buttarsi giù di morale, perché anche i suoi compagni di squadra sono sempre al suo fianco e lo aspettano.

Milan: pagamenti al Club Brugge per De Ketelaere

Come stavamo analizzando prima, tra Milan e Club Brugge per il trasferimento di De Ketelaere non è finita. Infatti, il club rossonero dovrà versare un massimo di 3 milioni di euro di bonus nelle casse del club belga: 1 milione per ogni qualificazione in Champions League o 0,5 per l’Europa League, tutto fino al 2027. In più, al Brugge spetterebbe anche il 12% sulla plusvalenza futura della rivendita del giocatore.