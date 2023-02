Nuovo allenatore Salernitana: grande ritorno in Serie A

Importanti notizie di calciomercato riguardo il futuro della panchina della Salernitana con il nuovo allenatore che prende il posto dell’esonerato Nicola.

La svolta è ormai arrivata, perché dopo una grande storia d’amore sembra che sia finita così l’avventura per l’ormai ex tecnico dei granata. Una decisione a sorpresa per alcuni che però sembrava inevitabile per il club.

Gli ultimi risultati hanno costretto al presidente di intervenire ed è stato proprio lui con il ds a scegliere il nuovo allenatore, per un grande ritorno in Italia.

Salernitana: esonero Nicola, scelto il nuovo allenatore

E’ ormai deciso, non c’è più nulla da fare per Davide Nicola che viene esonerato dalla Salernitana in queste ore. Ci sono importanti notizie che riguardano il club italiano che lo scorso anno era condannato alla Serie B e proprio con Nicola è riuscito a raggiungere una straordinaria salvezza inaspettata e miracolosa. Quest’anno era partito bene il club granata di Iervolino, ma negli ultimi mesi le cose non sono più andate per il meglio. Tanto che Nicola è già stato esonerato dalla Salernitana nelle scorse settimane dopo il pesante ko di 8-2 con l’Atalanta. Una sconfitta che brucia ancora in tutto l’ambiente. Poi però la riconciliazione tra l’allenatore e la società.

Ma il presidente Iervolino ha sempre avuto un progetto ambizioso nella testa del proprio club, per questo motivo ha intenzione di puntare sempre più in alto con la Salernitana e mettere ormai alle spalle l’obiettivo salvezza anche per i prossimi anni. Per questo motivo investirà sulla squadra e ora vuole farlo anche con un’allenatore di maggiore livello. Dopo l’ultimo scontro diretto perso con il Verona che ora torna in corsa per la salvezza la Salernitana è a rischio e ha scelto il nuovo allenatore al posto di Nicola, si tratta di Sousa.

Paulo Sousa nuovo allenatore della Salernitana

La Salernitana ha scelto Paulo Sousa come nuovo allenatore che ha voglia di riscatto. Nelle prossime ore ci sarà l’annuncio ufficiale del tecnico pronto a rimettersi subito in panchina di nuovo nel nostro paese.

A darne l’annuncio sono stati i colleghi di Tmw, con l’ex Fiorentina che in Serie A è stato già ad allenare proprio i viola per due anni e ora avrà l’occasione di rilanciarsi. Dopo alcuni anni in giro per il Mondo e non ottenendo dei risultati da top ora ha voglia di tornare a fare grandi cose come a inizio carriera.

Salernitana: Paulo Sousa subito in panchina

Paulo Sousa non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura sulla panchina della Salernitana dopo l’esonero di Nicola. L’allenatore potrà già essere in panchina per la prossima partita contro la Lazio di Sarri nella gara di Serie A.