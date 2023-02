Milan Tottenham, un altro infortunio pesante: non giocherà

Milan Tottenham apre gli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri sono alla ricerca di una scossa immediata per tornare immediatamente a vincere e a riprendere il cammino sia in Italia che in Europa. La sfida contro gli Spurs potrebbe essere fondamentale per il prosieguo della stagione.

Le ultime notizie, però, non sono felicissime per la partita tra Milan e Tottenhan. La questione infortuni continua ad essere preoccupante e mancheranno calciatori decisivi fino a questo momento. Per Conte e Pioli il passaggio del turno ai quarti di finale sarebbe una grande botta di autostima per continuare al meglio la stagione.

Milan Tottenaham, infortunio importante: le ultime

La situazione infortuni preoccupa Pioli e Conte per Milan Tottenham. La partita di domani sarà decisiva per il passaggio del turno ai quarti di finale e soprattutto per avere una spinta emotiva e mentale molto più decisa in vista dei prossimi impegni stagionali. Il Milan è tornato a vincere in Serie A contro il Torino ma la situazione in classifica continua ad essere preoccupante verso la qualificazione nei primi 4 posti.

L’obiettivo del Milan, ora, è quello di vincere a San Siro contro il Tottenham per andare poi a Londra con il vantaggio giusto per potersi giocare la qualificazione.

In casa Milan, però, la situazione infortuni preoccupa Pioli. Ci sono delle assenze importanti da dover affrontare per la gara di Champions League.

Milan Tottenham, infortunio Bennacer: non gioca

Vigilia di Champions Leagueper il Milan che domani affronterà il Tottenham di Antonio Conte. I rossoneri sono chiamati ad una prova di forza importante per cercare di superare il turno e fare importanti passi in avanti anche dal punto di vista della mentalità.

Seduta di rifinitura mattutina Milanello per la squadra di Stefano Pioli, con la presenza di Paolo Maldinie Frederic Massara, presenti nel Centro Sportivo di Carnago. La squadra ha ricevuto la vicinanza della società per cercare di compiere una piccola impresa.

Le notizie negative arrivano dall’infortunio di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino non ha smaltito il problema ed era assente alla rifinitura di quest’oggi. Improbabile la sua convocazione in vista del big match di domani sera.

Infortunio Bennacer: non sarà l’unica assenza pesante

L’infortunio di Ismael Bennacer mette nei guai il Milan per la sfida contro il Tottenham. Stefano Pioli dovrà reinventarsi il centrocampo ma non è l’unico problema per la sfida di San Siro.

Anche Mike Maignan non è riuscito a recuperare, ma dalla parte degli Spurs ci sono assenze pesanti. L’ultima, in ordine cronologico, riguarda il pesante infortunio di Rodrigo Bentancur. Antonio Conte dovrà fare a meno del centrocampista ex Juventus per diverse settimane, ma anche di Hugo Lloris. Formazioni rimaneggiate che, però, si daranno battaglia per 180 minuti di grande intensità.