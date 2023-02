Lazio, esonero Sarri: Lotito è piombato nello spogliatoio

Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio: va verso l’esonero? Claudio Lotito sta decidendo con cura, sta aspettando di capire i risultati stagionali dove porteranno i biancocelesti e presto potrebbero essere prese in considerazione nuove opportunità.

Maurizio Sarri e la Lazio hanno vissuto momenti di alti e bassi già dall’inizio della stagione. Il futuro del tecnico toscano è ancora in bilico e solo nelle prossime settimane saranno decisive per capire come affrontare il resto della stagione. L’esonero di Sarri dalla Lazio al termine è una strada ancora percorribile da Claudio Lotito. Non per i risultati sportivi quanto per il rapporto un po’ altalenante che hanno i due.

Lazio, esonero Sarri: ecco cosa cambia

La Lazio e Maurizio Sarri vanno verso l’addio: l’esonero sembra una cosa certa. Club e alenatore stanno vivendo un momento di altissima tensione, visto il calciomercato che non è stato decisivo per il prosieguo della stagione e non è stato accontentato. La squadra, ora, sta vivendo un periodo di difficoltà assoluta e il futuro potrebbe cambiare prospettiva.

Gli alti e bassi vissuti in questa stagione stanno mettendo in difficoltà il sogno Champions League. I biancocelesti sono partiti per cercare di rientrare nell’Europa che conta ma potrebbero avere grossi problemi fino alla fine della stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, Lotito e Sarri si incontreranno nei prossimi giorni per parlare di futuro: l’esonero non è da escludere.

Esonero Sarri: Lotito a colloquio con Tare e la squadra

I problemi tra Sarri e Lotito sorgono a causa del mercato invernale e dei mancati risultati. Il tecnico si è sfogato con i calciatori, ha bloccato il suo rinnovo e sta valutando il suo futuro. E la stessa cosa sta succedendo dal punto di vista dirigenziale. La società non sa se ha intenzione di continuare ancora per molto tempo con l’allenatore ex Napoli e Juventus e potrebbe cambiare presto.

L’esonero di Sarri dalla Lazio potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi. I rapporti con Lotito non sono dei migliori e ora c’è da programmare con calma il futuro. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito ha avuto un colloquio all’Olimpico con il direttore sportivo Tare e con l’allenatore.

Il patron biancoceleste però non si è limitato a questo e ha voluto vederci più chiaro. Nella giornata di ieri è andato a Formello, dove si allena la Lazio, dove ha parlato anche alla squadra.

Futuro Sarri alla Lazio: niente esonero, si decide a fine stagione

Lotito non ha fatto visita alla squadra per comunicare l’esonero di Sarri. Ha spazzato via le voci di una crisi interna, ha voluto ribadire l’obiettivo e il sogno di questa stagione e ha caricato la squadra.

Nessuna polemica con la squadra, ma solo la voglia di far passare tranquillità e consapevolezza. Lotito ha comunicato grinta alla squadra, la zona Champions è ancora alla portata ma serve invertire il trend rispetto ai soli 9 punti nelle ultime 7 giornate.