Cerci in panchina, allenerà in Serie A: la sua squadra

Alessio Cerci, talento che si è un po’ perso nel corso della sua carriera da giocatore, ora ne comincia una tutta nuova da tecnico.

Dal campo alla panchina, dove proverà a dare i suoi insegnamenti ai ragazzi in campo, nonostante la giovane età. Ne ha parlato in un’intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, rivelando il tutto sotto una nuova chiave, sempre legata al mondo del calcio, che lo vede protagonista in panchina.

Proiettato verso il futuro e chissà che non possa vedersi su una panchina di Serie A tra qualche anno, ecco le dichiarazioni di Alessio Cerci.

Cerci in Serie A, come allenatore: il progetto per il futuro

Progetto per il futuro, Alessio Cerci diventa allenatore. E chissà che non possa arrivare in Serie A, nonostante la giovane età.

Ne ha parlato, del suo nuovo lavoro – ma sempre all’interno del mondo del calcio – l’ex Torino, Milan e Atletico Madrid, tra le altre, vecchia conoscenza del calcio italiano che ha brillato fino a un certo punto della sua carriera, per poi vedersi un po’ smarrito nonostante quanto di buono fatto da giocatore.

E adesso, dal calcio giocato ad un ruolo diverso per lui, che porta a quello di allenatore: “Sto facendo il mio percorso”, parla così Cerci in un’intervista in cui ha rivelato la sua attuale squadra che allena. E in futuro, spera sicuramente Alessio Cerci, di poter allenare in Serie A.

Cerci allenatore di un’accademia: le parole dell’ex Serie A

Ha parlato a Tuttosport, l’ex Serie A, Alessio Cerci. Quelle che seguono, sono le sue parole: “Ho cominciato un percorso da allenatore, sto facendo una mia nuova esperienza. Alleno un’accademia del Frosinone – Accademia Gialloazzurri, ndr – che si trova qui a Roma. Mi sto buttando in questa nuova avventura, in questo mondo. Adesso guardo le partite ancora più di prima, lavoro e imparo, voglio fare questo”.

Cerci, ex Serie A: tutti i numeri in Italia

Cerci non ha mai annunciato un vero e proprio ritiro dal calcio giocato, ma occasioni non sono più arrivate per lui, nel mondo del calcio. O comunque, per scelta sua, non ha mai più mosso passi verso il calcio giocato, in Italia e all’este1ro. Svincolato dal dopo-pandemia non ha mai più trovato una maglia di un club, dopo aver girato comunque mezza Italia, oltre alle esperienze vissute anche all’estero. La maglia più indossata della carriera di Alessio Cerci è quella del Torino: sono 73 le presenze e 21 i gol, con 23 assist. In Serie A, in tutto invece, ha trovato 209 presenze e 41 gol. 39 gli assist nel massimo campionato italiano.