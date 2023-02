Roma: Mourinho resta, ha già scelto il nuovo acquisto

Indizio di calciomercato importante per quanto riguarda il futuro di José Mourinho, si parla tanto di quello che può essere il suo prossimo acquisto che può arrivare subito appena riaprirà il mercato.

Tante voci sul possibile addio del tecnico portoghese al termine di questa stagione. Eppure ora può arrivare un indizio che cambierebbe i piani e spegnerebbe le continue voci sull’allenatore della Roma.

In città vogliono tenere il tecnico ancora per molti anni, per questo motivo può arrivare ora l’occasione giusta per chiudere con lui l’intesa e accontentarlo per quelli che saranno i nuovi acquisti.

Roma: nuovo acquisto per Mourinho

Possibile svolta di mercato che riguarda la Roma e interessa il futuro di Mourinho. Nonostante il contratto in scadenza del 2024 dell’allenatore portoghese, ci sono tante voci riguardo quello che può essere l’addio dalla Capitale a fine stagione. Perché ci sono diverse occasioni per lui, come le panchine di Portogallo e Brasile però ormai sfumate, fino al ritorno al Chelsea in Premier League. Il club londinese sta investendo tanto e non è convinto dall’attuale allenatore Potter. Infatti, la nuova proprietà vuole affidare la super squadra ad un grande allenatore che possa determinare i successi futuri e per questo motivo si parla di un ritorno di Mou al Chelsea. Lui stesso ha dato apertura, parlando di come gli manca la sua famiglia che al momento vive a Londra.

Ma a spegnere queste notizie di calciomercato su Mourinho e la Roma può essere il prossimo acquisto. Perché la società vuole convincere l’allenatore a restare andando a comprare giocatori che a lui piacciono e che possono essere funzionali al suo progetto. Infatti, ci sarà movimento nel mercato d’attacco per il prossimo anno. Da decidere il futuro di Belotti che non ha convinto, mentre Abraham ha ancora tanto mercato e da un momento all’altro può arrivare l’offerta giusta che lo porterebbe via. Per questo motivo ora la Roma pensa di ingaggiare Raul Jimenez.

Roma: colpo Raul Jimenez in attacco

Secondo le ultime notizie di calciomercato la Roma sta pensando ci comprare Raul Jimenez dal Wolverhampton. L’attaccante messicano è in scadenza 2024 e per questo motivo può essere n vantaggio per la Roma trattare il suo arrivo. Non ci sarà nessun rinnovo con l’attuale club inglese, per questo si aprono le occasioni giuste per un trasferimento che andrebbe a chiudere la Roma.

L’intenzione è quella di convincere lo Special One a restare, perché Raul Jimenez alla Roma è una richiesta di Jose Mourinho che ha fatto alla società giallorossa.

Roma: Raul Jimenez accetta

Lo stesso Raul Jimenez non vede l’ora di accettare l’offerta della Roma per il trasferimento in Serie A. Dopo anni in Premier League con il Wolverhampton può arrivare per lui una nuova importante occasione.