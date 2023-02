Calciomercato: Gvardiol in Serie A, ha già deciso

Il calciomercato può essere decisivo per il futuro di Gvardiol. Perché il difensore del Lipsia ha fatto la sua decisione per la prossima squadra con cui giocherà. Ci sono aggiornamenti importanti.

Si è fatto apprezzare tanto nell’ultimo Mondiale giocato con la Croazia dove ha raggiunto la terza posizione nel torneo in Qatar e presto potrebbe fare un grande salto di qualità.

Già lo scorso mercato di gennaio ci sono state tante voci di mercato su di lui visto lo splendido Mondiale giocato in Qatar con la Croazia. Ora arrivano delle decisioni importanti che riguardano il futuro del giocatore.

Calciomercato: vogliono comprare Gvardiol

Il giovane difensore classe 2001 si è già rivelato uno dei migliori nel suo ruolo che ci sono in circolazione. Il centrale croato è passato al Lipsia nell’estate del 2021 che prima del Mondiale ha deciso di prolungare subito il suo contratto fino al 2027, perché il club tedesco ha subito percepito il pericolo conoscendo la forza del proprio tesserato e considerando che si tratta di un giovanissimo giocatore che risalta sempre di più all’occhio dei top club d’Europa. In Champions League e in Bundesliga ha dato ottimi segnali in questi anni e ora anche al Mondiale si è confermato. Per questo motivo sono diverse le squadre di grande livello che vogliono comprare Gvardiol nella prossima sessione di calciomercato. L’estate si a avvicina e ora arrivano risposte.

Perché Josko Gvardiol è diventato il grande obiettivo di diverse squadre top tra cui il Real Madrid. Anche in Serie A le società hanno mostrato interesse verso il giovane giocatore del Lipsia, che ha preso già la sua decisione per quella che sarà la sua carriera e il futuro. In vista del del prossimo mercato estivo il giocatore non sembra che decida di andare via per cambiare squadra.

Real Madrid: obiettivo Gvardiol, la sua risposta

Altra stagione clamorosa quella del difensore del Lipsia che ha attirato l’attenzione di tanti club. Ma Gvardiol non considera l’offerta del Real Madrid e altre società al momento, vuole restare al Lipsia. Potrebbe essere incredibile la decisione del centrale croato, che preferirebbe non muoversi fino all’estate del 2024, dando un segnale forte a tutte le società per quanto riguarda il mercato.

L’operazione per il trasferimento di Josko Gvardiol al Real Madrid si complica vista la decisione del giocatore che al momento non lascia spiragli alle varie società interessate a lui. A dare la notizia è il giornalista esperto di mercato Christian Falk, convinto della decisione che ha già preso il difensore.

Serie A: occasione Gvardiol

L’obiettivo di Gvardiol è quello di continuare a crescere e il trasferimento al Real Madrid potrebbe essere rimandato al 2024. Ci sarà tempo per le squadre di Serie A per attrezzarsi e magari provare il grande colpo il prossimo anno.