Intercettazione Juve, i dirigenti svelano il futuro di Chiesa

Ultime notizie Juventus riguardo la nuova intercettazione resa nota dal Corriere della Sera con i dirigenti bianconeri che svelano il futuro di Federico Chiesa.

Momento particolare per la Juventus che è sotto inchiesta. Nelle ultime due stagioni la società è finita nel mirino delle forze dell’ordine che hanno intercettato diverse telefonate. Tra queste spunta anche quella che riguarda il futuro di Federico Chiesa.

Allegri è a lavoro con la sua squadra per preparare al meglio il match contro la Fiorentina, in programma domani alle ore 18 all’Allianz Stadium. Intanto escono fuori nuove intercettazioni riguardo la Juventus. Questa volta a finire nel mirino è Federico Chiesa, ecco cosa è successo.

Intercettazioni Juve: Cherubini svela il futuro di Chiesa.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Federico Cherubini è stato protagonista di uno sfogo con il manager dell’area finanziaria della Juventus Stefano Bertola. Parlando del tema stipendi e degli ingaggi dei giocatori, il ds bianconero ha ammesso. “E’ incredibile come il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni…anche se prendevamo un cane noi gli davamo 3 milioni”.

Accusa chiara, quella di Cherubini, rivolta al suo predecessore Fabio Paratici a cui è stato contestato la gestione degli ultimi mercati. “Siamo stati arroganti, non si possono spendere 90 per Higuain, meglio puntare Gabriel Jesus a 10 per poi farlo diventare uno da 90”

Poi, secondo gli appunti della Guardia di Finanza, emerge una telefonata con Agnelli del 9 agosto 2021. Cherubini, in quella occasione, si sofferma sul futuro dell’attaccante della Juventus Chiesa. Il ds ammette che non è il profilo di giocatore che può restare alla Juve a vita, a causa del suo entourage che è sempre alla ricerca di aumenti economici.

Chiesa via dalla Juve? Tutto a causa degli agenti

L’indiscrezione riguarda la telefonata avuta tra il direttore sportivo Cherubini e Agnelli. Parlando dei calciatori acquistati, si affronta anche il tema relativo a Federico Chiesa che, a detta del ds, non è il giocatore ideale per il club bianconero visto che alle spalle ha un potete procuratore che bada solo ai suoi interessi. Ricordiamo che l’agente dell’ex Fiorentina è Ramadani che è considerato uno tra i migliori nel suo ruolo. Ecco perché, secondo il ds bianconero c’è poca possibilità di tenere a lungo alla Juventus Chiesa.

Juventus, nuova intercettazione: Arrivabene svela lo scopo dell’Under 23

Non solo del futuro di Chiesa alla Juve. I militari del nucleo di polizia economico finanziaria hanno intercettato anche altre telefonate.

Nel mirino c’è l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene che, nel corso di un dialogo con Stefano Cerrato ex direttore finanziario della Juventus, si è soffermato anche sulla Juventus Under 23. Ecco cosa ha risposto Cerrato in merito allo scopo della squadra: “Posso dire, dall’idea che mi sono fatto, che è solo un carrozzone perché non si sapeva più dove mettere giocatori”.