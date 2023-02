Serie A: brutto infortunio, il mister annuncia i tempi di recupero

Arrivano le ultimissime notizie in merito alle condizioni fisiche del giocatore che non ci sarà per le prossime partite a causa di un infortunio. Ecco svelati tutti i dettagli relativi allo stop del calciatore.

Nel corso della conferenza stampa l’allenatore ha annunciato l’infortunio del calciatore che non sarà a disposizione.

Ultime dai campi di Serie A con il tecnico che dovrà preparare la prossima sfida di Serie A senza uno dei suoi giocatori. Ecco l’annuncio nel corso della conferenza stampa.

Serie A: annuncio in conferenza stampa, si ferma l’attaccante

Un vero e proprio problema per la squadra che in vista della prossima gara di campionato non potrà contare sul giocatore che, nell’ultimo periodo, stava trovando continuità nello scacchiere tattico del mister. E’ lo stesso allenatore, nel corso della conferenza stampa, a rendere noto i dettagli dell’infortunio.

Ecco la conferenza stampa del tecnico del Bologna Thiago Motta che ha fatto il punto della situazione riguardo gli infortunati. Dopo Arnautovic alla lista si è aggiunto anche Joshua Zirkzee che non ci sarà per la gara di domenica contro il Monza.

“Arnautovic oggi si è allenato, per la prima volta dopo l’infortunio, in gruppo. Valuterò meglio le sue condizioni e vedrò se potrò portarlo o meno in panchina. Chi giocherà in attacco al posto di Zirkzee? Non ho ancora deciso, Barrow o Soriano sono delle alternative. Ho ancora un allenamento a disposizione per decidere meglio, sono sicuro che chi andrà in campo farà del suo meglio per la squadra. Posso dire che quelle sono due possibilità ma ci sono anche altre”.

“Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco, succede nel corso della stagione. Quello che dico è che l’intensità non deve mai mancare, chi va in campo deve sempre dare il 100%. Chi domani scenderà in campo avrà la possibilità di fare un buon test contro il Monza”.

Bologna, le ultime sull’infortunio di Zirkzee

Così Thiago Motta in merito all’infortunio dell’attaccante del Bologna Zirkzee.

“Abbiamo dei problemi in attacco, Arnautovic solo oggi è tornato in gruppo. Sansone ha svolto solo un lavoro differenziato. Per quanto riguarda Joshua Zirkzee, gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione dell’adduttore destro. I tempi di recupero sono stimati in 2-3 settimane. Sono out anche Adama Soumaoro e Kevin Bonifazi che hanno svolto delle terapie”.