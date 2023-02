Esonero nella big di Serie A: accordo con il mister, torna in Italia

Il futuro di Diego Simeone può essere finalmente in Serie A. Il tecnico argentino lascerà l’Atletico Madrid a fine stagione. L’annuncio di qualche settimana fa aveva spiazzato i tifosi dei Colchoneros che non avrebbero mai immaginato alla separazione con El Cholo. Il futuro sarà diverso e innovativo, e anche per l’allenatore si stanno aprendo strade diverse e una di queste porta in Serie A.

Diego Simeone allenerà nel top club di Serie A. L’allenatore argentino è al centro di numerose voci ormai da qualche mese, non ha ancora ufficializzato alcun accordo ma non sono da esludere novità incredibili.

Diego Simeone allenatore in Serie A: ecco dove

Il futuro di Diego Simeone è in bilico e potrebbe finalmente vivere la prima esperienza in Serie A. Il tecnico ha vissuto una vita intera all’Atletico Madrid e per il 2023-24 ha deciso di cambiare. Vuole provare una nuova avventura, lontano dalla Spagna e in un mondo calcistico.

Qualche mese fa Simeone ha annunciato l’addio all’Atletico Madrid e la sua situazione ha fatto cambiare i piani di molti top club. Anche in Serie A si pensa al Cholo, che ha già militato all’Inter e alla Lazio da calciatore. Ora sta pensando al clamoroso ritorno, dopo una stagione altalenante dal punto di vista personale.

Secondo le ultime notizie, la Serie A può dare una grande opportunità a Diego Simeone.

Inter, esonero Inzaghi: idea Simeone confermata

L’Inter sta pensando al clamoroso esonero di Inzaghi: al suo posto Diego Simeone? Il tecnico argentino è fuori da incarichi da giugno e potrebbe incalzare la sicurezza dell’ex allenatore della Lazio. Le prestazioni dei nerazzurri sono nettamente migliorate nel 2023, ha già portato un trofeo e se ne gioca almeno altri due.

Secondo quanto riferisce todofichajes.com, però, l’Inter si è messa sulle tracce di Diego Simeone. La società sa che l’occasione di poter prendere l’argentino si ripeterà difficilmente in futuro e sta pensando al cambio in panchina. In caso di addio di Inzaghi, per vedute differenti con i dirigenti, si andrà a fari spenti sul Cholo Simeone.

Già in passato si era parlato di un possibile accordo tra Simeone e l’Inter in futuro. E alla fine della stagione potrebbe esserci occasione per completare per davvero questa possibilità.

Simeone all’Inter: incontro durante i Mondiali

Diego Simeone e l’Inter sembrano sempre più vicini. Il portale spagnolo rivela che c’è stato un incontro tra le parti durante i Mondiali in Qatar che hanno visto l’Argentina trionfare.

Un colloquio tra Javier Zanetti e Simeone potrebbe aver portato alla fumata bianca in vista della prossima stagione. La dirigenza è contenta di Inzaghi ma la mancata vittoria dello Scudetto potrebbe essere fatale. Saranno decisivi i prossimi mesi per capire ancora meglio la situazione.