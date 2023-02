Rivoluzione per l’Inter che la prossima stagione è pronta a dire addio al calciatore. Ausilio sta già lavorando per piazzarlo ad una cifra record, intanto arriva l’annuncio da parte del giocatore che svela tutto riguardo la sua prossima squadra.

Novità di calciomercato per l’Inter. La dirigenza si è mossa e sta provando a chiudere per l’arrivo del giocatore che andrà a sostituire il partente.

Nuovi aggiornamenti riguardo il calciomercato dell’Inter con Marotta pronta a chiudere prima l’affare in uscita e poi a definire quello in entrata. Intanto ci sono le dichiarazioni ufficiali da parte del calciatore che ha svelato il suo futuro nel prossimo mercato estivo.

Calciomercato Inter: arriva l’annuncio del giocatore

E’ già promesso sposo del Chelsea il calciatore dell’Inter che la prossima stagione saluterà definitivamente i neroazzurri per iniziare la sua prossima esperienza in Premier League.

Intanto tra i profili sondati per la sostituzione di Dumfries, Marotta ha in lista anche l’esterno scozzese dell‘Hellas Verona Josh Doig. Il giocatore, intervistato dal quotidiano The Times, non nega la propria soddisfazione in merito a questi rumors:

“Posso dire che è sempre bello essere accostati a così tante squadre. Io sono concentrato sul finire bene questa stagione, certe indiscrezioni non mi distraggono anche se le ho vissute poche volte nella mia carriera. Io comunque sono concentrato. Ho avuto la fortuna di giocare al Celtic Park e all’Ibrox, con le tribune attaccate al campo: un ambiente non proprio tranquillo, i tifosi sono proprio sopra di te. Situazioni diverse rispetto a San Siro dove si è più distanti però devo dire che giocare sul quel campo ti regala sempre una fantastica emozione perché lo stadio di Milan è un luogo simbolo della storia del calcio”.

Hellas Verona: su Doig Inter e non solo, quanto costa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Marotta l’ha messo nel mirino e vuole portare all’Inter Doig dell’Hellas Verona nel prossimo calciomercato estivo. Il classe 2002, arrivato in gialloblù la scorsa estate dall’Hibernian, ha una valutazione intorno ai 10-15 milioni di euro. In questa sua prima esperienza in Serie A ha impressionato un po’ tutti. Ha saputo conquistare spazio all’interno della squadra veneta e fino a questo momento ha totalizzato 14 presenze con 2 gol e 4 assist. Numeri importanti che gli sono costate le attenzioni di squadre importanti come l’Inter e il Napoli che lo stanno seguendo con grande attenzione per il futuro.