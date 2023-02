Rischia di stare fuori dall’Europa: sarà addio, va in Premier League

La Serie A rischia di perdere uno degli allenatori più importanti di questa stagione. Il tecnico nei suoi anni con il club ha inciso in maniera importante ma ha anche vissuto momenti molto particolari con alti e bassi che hanno messo spesso in bilico la sua posizione.

Il futuro del tecnico è tornato ad essere pericoloso, nonostante la classifica non sia complessa e gli obiettivi siano ancora tutti raggiungibili. A fine stagione può cambiare tutto: ora la sua posizione è ancora salda ma vuole avere rassicurazioni importanti, così come le chiede anche la società.

Serie A, addio all’allenatore: resta fuori dall’Europa

La Serie A può riservare sorprese clamorose in vista del futuro. La stagione in corso è fatta di momenti molto particolari che stanno portando a numerosi cambiamenti. La società vuole essere ancora protagonista assoluta sia in Serie A che in Europa e il mercato fatto va proprio in questa direzione. Ma ci sono ancora tante difficoltà da risolvere e la situazione è in continuo divenire.

I periodi complicati non sono mancati e non mancheranno ma nel futuro dell’allenatore sembrano esserci delle novità. In passato era stato cercato da altre big e da club stranieri ma non ha ancora deciso dove continuerà la sua carriera.

Secondo le ultime notizie, se resta fuori dall’Europa andrà via dalla Serie A: lo attende la Premier League.

Torino, quale futuro per Juric? Lo segue la Premier League

Il futuro di Ivan Juric al Torino torna ad essere in bilico. Il tecnico croato sta portando i granata sui grandi palcoscenici italiani e sta riuscendo nell’impresa di riportare i suoi molto in alto in classifica. Le vedute del club sono straordinarie: ora si pensa all’Europa. E la classifica dice che si può puntare tranquillamente all’ingresso in Conference League ma è tutto da scrivere continuando a fare risultati.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Juric è legatissimo al Torino e vuole restare ma ci sono interessamenti dalla Premier League. Il tecnico, infatti, è stato cercato già qualche mese fa dal Nottingham Forest ma ha preferito declinare per pensare solo ed esclusivamente al Torino.

Ma non sono da escludere ulteriori assalti a fine stagione. Non ne fa una questione prettamente economica ma anche di stimoli e di obiettivi. L’Italia la conosce alla perfezione e vorrebbe continuare a lavorare in Serie A, magari crescendo personalmente prima nelle big italiane. Anche il Southampton lo ha cercato, ma il rifiuto di Juric è stato netto.

Juric lascia Torino? Nel suo futuro ancora la Serie A

Il futuro di Ivan Juric è al Torino. Il rinnovo del suo contratto non c’è ancora stato ma ha ancora un anno e mezzo per decidere, visto il contratto fino al 2024. Se il Toro dovesse confermarsi sui “piani alti” della Serie A e se il mercato sarà sempre favorevole alla squadra granata, può pensare di rinnovare.

Altrimenti in Serie A, in futuro, potrebbero aprirsi altre porte: su tutte quelle dell’Atalanta.