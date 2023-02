Calciomercato svincolati: finalmente Isco in Serie A, ha scelto

Il calciomercato degli svincolati può portare in Serie A il super colpo Isco. Il trequartista spagnolo è fuori da ogni vincolo contrattuale e potrebbe firmare ora per proseguire e terminare la stagione in un grande campionato. Potrebbe essere il primo super colpo nel mese di febbraio, perché è da tempo nel mirino di tanti club italiani e questa volta il suo approdo in Serie A sembra davvero possibile.

Il futuro di Isco potrebbe essere finalmente in Serie A. Lo spagnolo cerca di rilanciarsi dopo un periodo buio e poco felice dal punto di vista calcistico: è svincolato e potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi.

Calciomercato, Isco arriva in Serie A da svincolato

Il futuro di Isco è tutto da scrivere e nei prossimi giorni potrebbe cambiare. Tra le squadre interessate ce ne sono almeno 3 di Seire A che continuano a seguire un trequartista da regalare ai propri allenatori. Dal calciomercato degli svincolati potrebbe esserci la grande occasione di prendere lo spagnolo.

Il Milan segue con interesse il futuro di Isco. Il trequartista dei Blancos è fuori dai piani di Carlo Ancelotti e già a gennaio potrebbe salutare le Merengues. Dopo l’addio di Zinedine Zidane, lo spagnolo aveva deciso di restare per giocarsi le sue chance ma non ha trovato spazio.

Secondo le ultime notizie di mercato, non c’è solo il Milan sulle tracce di Isco: il Lione ha iniziato a fare sul serio per lo spagnolo.