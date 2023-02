Bomba Mbappè, addio PSG: il messaggio che conferma tutto

Il futuro Kylian Mbappè continua a far discutere, anche perchè la sua permanenza in quel di Parigi non è poi più così scontata, nonostante il rinnovo della scorsa estate. Dietro la possibilità del crack francese di lasciare il PSG ci sarebbero una serie di problemi con lo spogliatoio che è praticamente diviso in due.

La stagione sta per entrare nel vivo, il club di Galtier sta per giocarsi gran parte degli obiettivi stagionali, eppure nelle ultime ore è uscita una notizia che potrebbe destabilizzare completamente l’ambiente. Secondo questa, infatti, Mbappè è pronto a lasciare il PSG in estate, come confermato dal messaggio inviato dal 7 parigino al suo ipotetico prossimo compagno di squadra.

PSG-Mbappè, sarà addio: il messaggio che conferma tutto

Dopo il rinnovo faraonico della scorsa estate si è nuovamente tornarti al punto di partenza, con Kylian Mbappè al centro di voci di mercato che lo vedrebbero desideroso di lasciare il PSG in estate. Le frizioni createsi all’interno dello spogliatoio non fanno assolutamente piacere al crack francese che, in questo inizio di 2023, non è riuscito ad imporsi come al suo solito.

Sembrava cosa impossibile, ma a questo punto un addio in estate non è più semplice fantascienza. Addirittura, stando alle ultime notizie, nelle scorse ore Mbappè avrebbe mandato un messaggio ad un suo ipotetico prossimo compagno di squadra confermando le indiscrezioni delle scorse settimane.

Stando infatti a quanto riportato da Defensa Central, nelle scorse ore Mbappè avrebbe inviato un messaggio al suo compagno di Nazionale Tchouaméni, ora in forze al Real Madrid, alimentando le voci di mercato che lo vedrebbero vicino ad un possibile approdo in Spagna la prossima estate.

Mbappè-Real: il contenuto del messaggio a Tchouaméni

Mentre il PSG sarà impegnato in Coppa di Francia contro il Marsiglia di Tudor in settimana, il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarà a Rabat per giocarsi la finale del Mondiale per club contro la sorpresa Al Ahly. Le Merengues, però, a differenza dei parigini avranno una tifoso in più su cui puntare viste le ultime notizie.

Secondo la stampa spagnola, infatti, Mbappè sarà col pensiero a Rabat per sostenere il Real Madrid, come dimostra anche il contenuto del messaggio mandato a Tchouaméni a poche ore dalla semifinale contro l’Al Ahly.

Il crack francese, infatti, si è sentito con il suo compagno di Nazionale in forze ai Blancos augurandogli buona fortuna per la competizione in Marocco. Questo, ovviamente, non ha fatto altro che alimentare le voci di mercato in merito al futuro di Mbappè.

Mbappè al Real Madrid, volume 2

Dopo la scorsa estate anche in questa potrebbe iniziare una telenovela relativa al futuro di Kylian Mbappè. Il messaggio mandato a Tchouaméni pro Real Madrid ha fatto e non poco notizia in Spagna, ma la sensazione è che si sia stata alimentata una notizia fine a se stessa.

E’ infatti davvero molto complicato che il francese possa lasciare Parigi in estate, salvo che il Florentino Perez non faccia una vera e propria follia per strapparlo al club du Al Khelaifi.