Serie A, si chiude dal Lecce: 15 milioni per l’estate

La Serie A è al centro di voci di calciomercato per il futuro. La situazione a gennaio è stata bloccata per molti club italiani, soprattutto in entrata. Ci sono state molte uscite importanti e le società hanno faticato ad acquistare calciatori importanti.

Il calciomercato ha chiuso e ora si sta mettendo in piedi i momenti migliori della stagione per costruire il futuro. Ci sono nomi anche molto importanti che potrebbero cambiare maglia per la nuova annata. Gli allenatori attendono qualche segnale positivo dalle dirigenze in vista del futuro e si stanno facendo già i nomi più disparati.

Calciomercato Lecce, via in estate: ecco chi lo prende

Il Lecce è una delle squadre sorpresa di questa Serie A. In Italia, il mercato di gennaio della Serie A è stato tra i più poveri d’Europa, per la crisi economica che ha colpito i club italiani. Le società stanno vivendo un momento molto importante che costringe a badare bene ai conti. Si è pensato e si penserà soprattutto alle cessioni piuttosto che agli acquisti.

Le dirigenze stanno agendo soprattutto con l’acquisto dei giovani o di calciatori non troppo conosciuti. La soluzione alle difficoltà di organico di questo periodo, però, devono essere risolte dopo la fine della stagione, per gli obiettivi futuri.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Lecce può perdere uno dei calciatori più importanti della rosa.