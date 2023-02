Inter, annunciato le cifre per l’accordo con il Bayern Monaco: si chiude

L’Inter a giugno potrebbe cambiare parte della rosa per il calciomercato. La tifoseria ha chiesto miglioramenti importanti ma la società ha deciso solo di puntellare la rosa l’anno scorso. E i risultati sono sì soddisfacenti ma non del tutto, considerando la distanza abissale dal Napoli in Serie A. I risultati stanno iniziando ad arrivare in questa seconda parte di stagione ma per l’estate potrebbero arrivare colpi inaspettati.

Il calciomercato estivo sarà certamente una nuova occasione per migliorare l’Inter di Simone Inzaghi. Opportunità diverse e nomi nuovi si stanno susseguendo di settimana in settimana, con alcuni calciatori che decideranno di cambiare aria per provare nuove esperienze.

Calciomercato Inter, accordo con il Bayern Monaco

Secondo le ultime notizie di calciomercato l’Inter sta valutando anche un grande colpo dal Bayern Monaco. I nerazzurri hanno messo nel mirino i top player che sono in uscita dalle big e uno dei migliori calciatori del club bavarese sta decidendo in queste ore il suo futuro. Già la scorsa estate e a gennaio era stato vicino all’accordo con i nerazzurri ma alla fine di questa stagione potrebbe essere scritta un’altra pagina di calciomercato.

La situazione in casa Inter è molto complessa. Ci sono novità ogni giorno riguardo il futuro di tanti calciatori importanti che piacciono alle big europee. La stagione in corso potrebbe portare ad ulteriori interessi dall’estero, ma la squadra di Zhang sta già pensando a come migliorare la squadra.

L’Inter può muovere passi importanti sia in entrata che in uscita. Ci sono diversi calciatori che potrebbero fare al caso della rosa nerazzurra e si sta già parlando per i diversi acquisti.

Calciomercato Inter, torna di moda Pavard: le ultime

Il calciomercato dell’Inter cambierà dopo l’addio di Skriniar: si pensa a Pavard. Il difensore slovacco è al centro di una situazione rovente, ha già firmato con il PSG ma resterà in nerazzurro fino alla fine della stagione.

L’addio di Skriniar all’Inter apre alla ricerca del sostituto: i nerazzurri stanno pensando all’innesto di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco. I tifosi non hanno preso bene la scelta del difensore di firmare l’accordo con il club francese già a gennaio e chiedono chiarezza alla società e soprattutto un sostituto all’altezza.

Secondo le ultime notizie di mercato, Pavard è il sogno di mercato di Marotta. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe arrivare a basso costo in estate.

Pavard all’Inter, Salihamidzic conferma: “Offerta interessante”

Ai microfoni di SportBild, il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha confermato il tentativo a gennaio dell’Inter per Benjamin Pavard.

“L’offerta era attraente economicamente, ma l’aspetto sportivo viene sempre prima di tutto il resto”.

È stato, dunque, il calciatore a rifiutare la destinazione nerazzurra, in attesa di una chiamata più importante a livello europeo. Se ne riparlerà in estate.