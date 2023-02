Salernitana Juventus, scoppia la polemica dopo l’andata: parla il presidente

La partita tra Juventus e Salernitana questa sera è uno scontro diretto per la salvezza. I bianconeri sono stati penalizzati di 15 punti e ora si trovano a lottare per le zone meno nobili della classifica. La partita dell’Arechi sarà fondamentale in vista del futuro e potrebbe cambiare le carte in tavola di una stagione altamente controversa.

Salernitana Juventus, però, evoca ricordi particolari anche rispetto alla gara d’andata. Gli errori dell’arbitro Mercenaro sul gol di Milik nel finale di partita che avrebbe regalato i 3 punti ai bianconeri valse giorni interi di polemiche e oggi sono tornati i fantasmi di diversi mesi fa.

Salernitana Juventus, nuove polemiche sul gol di Milik

La partita tra Salernitana e Juventus porta con sé strascichi molto importanti dalla gara d’andata. Il gol annullato a Milik in posizione regolare e non percepita dall’arbitro e dal VAR a causa di immagini mancanti delle telecamere non permise ai bianconeri di guadagnare due punti decisivi per la classifica.

Questa sera all’Arechi si giocherà Salernitana Juventus che è una delle partite più discusse della stagione. E le polemiche sul gol-non gol di Milik non si sono ancora placate.

All’epoca si parlò di ripetizione della partita, di invalidità del campionato e i vertici arbitrali vissero un momento altamente controverso.

Salernitana Juventus, Iervolino rincara la dose: “Gara salvezza”

Le polemiche tra Salernitana e Juventus non sono terminate. Il presidente del club campano, Danilo Iervolini, a tuttojuve.com ha parlato della partita di questa sera e dei ricordi dell’andata.

“La classifica dice che la partita tra Salernitana e Juventus è uno scontro salvezza. Chiaramente dobbiamo essere consapevoli dei valori dell’avversario. A prescindere dalle decisioni giudiziarie e sportive che sono state prese fuori dal campo, non dobbiamo dimenticarci che la Juve è una grande squadra”.

Salernitana Juventus? “Mi aspetto una Juve affamata. Vorrà rialzare la testa dopo un brutto momento in campionato. Loro hanno qualità, talento, giovani di grande prospettiva. Inoltre hanno un allenatore che sa adattare benissimo la sua squadra al tipo di partita“.

Salernitana, Iervolino: “Errore sul gol di Milik? Ora c’è la tecnologia”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato anche del caso legato all’errore dell’arbitro Mercenaro sul gol di Milik.

“Sono trascorsi diversi mesi dalla partita di andata. Ci sono state tante partite e la pausa per il Mondiale di mezzo. Quindi è normale che alcuni aspetti in campo non siano gli stessi. Mi aspetto lo stesso atteggiamento e la stessa attenzione che abbiamo messo in campo nella partita di Torino. Serve la giusta cattiveria agonistica, pronta a colpire nel momento giusto”.

Gol annullato a Milik? “Credo che tutte le implementazioni che possono essere di aiuto per ridurre la percentuale d’errore siano sempre una buona notizia e un passo in avanti per il calcio“.