Calciomercato Juve, c’è un grosso problema per il rinnovo

Ultimissimi aggiornamenti sulla Juventus. La nuova società è alle prese con i rinnovi di contratto. C’è un problema da risolvere, ecco cosa sta succedendo.

Si muove il calciomercato della Juve con il presidente Ferrero e il direttore generale Scanavino che molto presto dovranno approfondire il dossier relativo ai rinnovi di contratto. Intanto emergono nuove indiscrezioni riguardo un problema emerso nelle ultime ore per quanto riguarda il rinnovo di un giocatore.

La Juventus sarà protagonista questa sera sul campo della Salernitana per chiudere questo turno di Serie A. Intanto arrivano le notizie sul fronte societario riguardo le mosse relative ai rinnovi di contratto. Un tema, questo, che sarà approfondito nei prossimi mesi.

Juventus, rinnovo Danilo: i dettagli dell’accordo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Danilo è pronto a firmare il rinnovo con la Juventus fino al 2026 con un ingaggio da 4 milioni netti a stagione.

Una vera e propria gioia per tutti i tifosi che hanno apprezzato le qualità del giocatore, sia dentro che fuori dal campo. Soprattutto nell’ultimo periodo, infatti, il brasiliano ha preso per mano la squadra diventando uno dei pretoriani di Massimiliano Allegri. Il tecnico anche stasera è pronto a schierarlo titolare. Intanto arrivano indiscrezioni riguardo il suo rinnovo di contratto.

Ecco cosa sta succedendo per il rinnovo di Danilo. E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a segnalare il problema.

Juventus, tutto fermo per il rinnovo di Danilo

Ancora una volta Danilo guiderà la difesa in vista della sfida di questa sera tra Salernitana e Juventus. Il difensore brasiliano dei bianconeri ha manifestato da tempo al suo entourage l’intenzione di rimanere a Torino. In Italia sta bene ed è per questo che la sua volontà è quella di proseguire, inoltre anche all’interno dello spogliatoio è riconosciuto come uno dei leader. In questa prima parte di stagione, infatti, ha sempre messo la faccia davanti alle telecamere quando le cose non andavano per il meglio.

Dalla Continassa, però, non arrivano segnali incoraggianti riguardo il rinnovo del difensore della Juventus Danilo. La trattativa al momento è in standby. Con la vecchia dirigenza già c’era una base di accordo, la nuova non ha ancora approfondito il dossier relativo ai rinnovi. Ecco perché serve ancora un po’ di tempo prima di mettere tutto nero su bianco riguardo il prolungamento di contratto di Danilo con la Juve. Nei prossimi mesi il presidente Scanavino e il direttore generale Ferrero si metteranno a lavoro per definire il tutto e accontentare Massimiliano Allegri che ha già chiesto a gran voce la permanenza del giocatore in bianconero.