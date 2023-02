Lazio: l’annuncio dopo Verona, dove giocherà la prossima stagione

Ultimissime notizie di calciomercato Lazio relative al futuro di uno dei top player di Sarri. L’allenatore toscano, infatti, è rimasto sorpreso dopo l’annuncio arrivato subito dopo la sfida contro l’Hellas Verona.

Tanto rammarico per la Lazio che ieri non è riuscita a vincere contro l’Hellas Verona. Intanto arriva l’annuncio in merito al futuro del calciatore, uno dei migliori della rosa biancoceleste. Ecco dove andrà a giocare la prossima stagione.

Nelle ultime tre partite, tra campionato e Coppa Italia, la Lazio non è riuscita ad esprimersi al meglio. Prima il pari con la Fiorentina, poi la sconfitta in Coppa contro la Juventus, e ieri il pareggio esterno contro l’Hellas Verona. Una situazione che ha creato non poche polemiche nella Capitale, sponda biancoceleste. Intanto dopo Verona è arrivato l’annuncio in merito al destino del calciatore dei biancocelesti.

Calciomercato Lazio: ecco dove andrà la prossima estate

Anche in questa stagione il calciatore si è confermato uno dei migliori della rosa delle aquile. Ha tutte le carte in regola per continuare a dire la sua anche in questa seconda parte dell’anno. Nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia, c’è ancora la Conference League da disputare e in quella competizione la Lazio può dire la sua e ambire a vincerla. Intanto emergono novità per quanto riguarda la prossima sessione di calciomercato.

E’ arrivato subito dopo la sfida contro l’Hellas Verona l’annuncio che non ha fatto piacere ai tifosi. Ecco le ultime novità riguardo il futuro del centrocampista Milinkovic.

Come riportato dal quotidiano britannico Sport Witness, l’Arsenal vuole prendere Sergej Milinkovic nella prossima finestra di mercato estiva. I Gunners hanno come obiettivo quello di rinforzare il centrocampo con l’innesto del serbo. Mikel Arteta ha informato la direzione sportiva del club che ha bisogno di nuovi giocatori in quella zona di campo.

Ultime Lazio: Milinkovic all’Arsenal, Juventus beffata

La situazione economica finanziaria della Juventus non permette ai bianconeri grandi investimenti. Ecco perché Allegri dovrà dire addio al sogno Milinkovic per il centrocampo. Intanto arrivano nuove notizie riguardo il futuro del centrocampista serbo che ha il contratto in scadenza con la Lazio nel 2024.

C’è un’altra big pronta ad approfittarne e sono i Gunners con Arteta pronto a portare all’Arsenal Milinkovic-Savic per il prossimo calciomercato. Il 27enne non ha ancora deciso il suo futuro che è ancora in balia tra rinnovo e addio. Il suo procuratore Kezman aveva, già da parecchio tempo, un accordo verbale con la vecchia dirigenza della Juventus. Le ultime rivoluzioni, però, con l’ingresso di Ferrero e Scanavino, hanno cambiato tutto. Ecco perché il Sergente sta pensando anche di legarsi a vita ai colori biancocelesti. Una decisione sarà presa, sicuramente, a fine stagione. Intanto l’Arsenal è in pressing per prenderlo.