Assalto per Osimhen: le cifre monstre e la destinazione shock

Via a fine stagione, dopo lo Scudetto, fanno sapere tutti i dettagli dall’estero sull’affare Osimhen.

Una proposta irrinunciabile per lui, con il Napoli che rischia di non poter fare a meno di perdere il bomber nigeriano a fine stagione. Il motivo è legato solo ed esclusivamente alle cifre, enormi, che porterebbero ad una plusvalenza mai verificata prima, andando a riempire le tasche del patron De Laurentiis.

Il presidente del Napoli, infatti, non ha l’esigenza di vendere il proprio centravanti, ma è l’occasione economica che fa gola allo stesso De Laurentiis, che andrebbe poi a sistemare l’intera rosa con un sostituto di Osimhen – da affiancare a Raspadori e Simeone – più altri tasselli dell’organico stesso di Spalletti.

Calciomercato, Osimhen via per cifre record: la notizia

Via dal Napoli e dalla Serie A, ma solo a fine stagione e dopo aver portato a casa il sogno, divenuto obiettivo oggi, legato allo Scudetto.

Vuole incidere e lo sta facendo l’attaccante di Lagos, che sta dominando letteralmente tra gli attaccanti in Serie A, trascinando il Napoli ai grandi traguardi di stagione.

E lo stesso attaccante del Napoli ha attirato su di sé tutte le attenzioni, con il calciomercato che lo vedrà tra i protagonisti. Dalla Premier League, alcune tra le migliori squadre, vogliono fortemente Osimhen: è un obiettivo concreto del Manchester United, club pronto a prenderlo a partire dalla prossima stagione.

Mercato Napoli, per Osimhen c’è chi fa sul serio: ci pensa lo United

Sono i colleghi del Mirror a riportare le ultime notizie di calciomercato legate alla possibile cessione di Victor Osimhen a fine stagione. Non ha voluto saperne il patron Aurelio De Laurentiis di cederlo subito, nell’imminente mercato di gennaio. C’è un obiettivo, per la stagione in corso, troppo importante per rinunciare allo stesso attaccante nigeriano.

Nelle intenzioni del Manchester United c’è quella di andare a prendere un centravanti che possa contrapporsi ad Erling Braut Haaland, rivale al Manchester City, andando a piazzare un attaccante da tali caratteristiche, per darsi battaglia al titolo nella prossima stagione. Tutto, infatti, dipenderà dalla squadra che andrà ad allestire la stessa società dell’Old Trafford. Lo United, che ha perso Cristiano Ronaldo in questa stagione, può dire la propria nel 2023/2024, con il grande colpo in attacco.

Ultime Napoli, le cifre shock del colpo Osimhen

Dall’Inghilterra fanno sapere che lo United si è sbilanciato, oltre i propri limiti, per arrivare al colpo Osimhen. Senza freni la società di Manchester, per piazzare il grande acquisto allo United. Victor Osimhen ha un alto valore di mercato e le proposte dovranno essere a tre cifre, altrimenti per De Laurentiis non se ne parlerà neppure. Dopo essersi spinto fino ai 120, adesso il club di Manchester non si metterà freni: la proposta per l’acquisto di Victor Osimhen raggiungerà i circa 150 milioni di euro. De Laurentiis, per l’anno prossimo, potrebbe vacillare.