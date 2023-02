In arrivo dall’Udinese, per una big d’Italia, doppio colpo in Serie A.

Ha parlato ad una delle principali radio, quella ufficiale del top club italiano, rivelando tutto su due giocatori dell’Udinese. Il direttore del club friulano ha rivelato quella che è l’offerta, doppia, da parte del club ai vertici del calcio italiano.

Non nasconde le alte ambizioni dei due calciatori che, dopo quest’annata in bianconero, potrebbero finire nella big del calcio italiano.

Calciomercato Udinese, doppia cessione a luglio: rivelazione del direttore

Ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino. Ha rivelato le ultime news di calciomercato, svelando quelle che sono le offerte arrivate da uno dei top club italiani.

In Italia c’è una società infatti che potrebbe prendere non uno, ma ben due calciatori dal club friulano, portandoli via dall’Udinese, ma riempiendo le casse stesse della società.

A parlare del futuro di due calciatori in forza all’Udinese è Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica del club che ha rilasciato un’interessante intervista sul futuro di Beto e Samardzic: i due potrebbero finire al Napoli, sono obiettivi concreti per Giuntoli che tenterà di rinforzare ancora di più il club attraverso il prossimo calciomercato.

Mercato Napoli, Beto e Samardzic: le parole di Marino

Ha parlato Pierpaolo Marino e lo ha fatto parlando di quelle che sono le ultime di mercato legate a Beto e Samardzic, che piacciono al Napoli. Ecco cos’ha detto: “Sono giocatori di alta prospettiva e competitività, sono sicuro che starebbero bene in una squadra importante come il Napoli. Anche altri osservatori in giro per l’Europa li vorrebbero, sono già arrivate offerte importanti a gennaio. Sono calciatori da top club come il Napoli, Beto può essere il post-Osimhen, lo vedo bene. Ha margini di miglioramento inesplorati”.

Ultime Napoli, parla Marino: l’ex si sofferma su Spalletti

Pierpaolo Marino, ex direttore anche del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss e nel corso della trasmissione Radio Goal, ecco cos’ha detto: “Proposi Spalletti a De Laurentiis quando poi arrivò Donadoni. In quel momento Spalletti disse di non essere pronto al Napoli, scegliemmo poi Donadoni per il dopo Reja”.