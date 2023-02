Calciomercato: ufficiale l’esonero, Gattuso torna subito ad allenare

E’ di oggi la notizia dell’esonero del tecnico che paga gli ultimi risultati negativi raccolti con la squadra. Nonostante una sontuosa campagna acquisti, il tecnico non è riuscito a risalire in classifica. Ecco perché il presidente italiano ha deciso di mandarlo via e sostituirlo. Adesso è in arrivo un nuovo allenatore.

Svolta sulla panchina del club che è pronto ad ingaggiare il tecnico. In lizza ci sono diversi profili, tra questi anche Gattuso che è stato appena mandato via dal Valencia. A sorpresa, l’ex Napoli e Milan può tornare subito in pista.

Arrivano le ultimissime di calciomercato che riguardano un club che ha deciso di cambiare allenatore dopo l’ennesimo risultato negativo. Ora si punta su un altro tecnico immediatamente. Tra i profili sondati anche quello di Gennaro Gattuso.

Calciomercato: Gattuso è il nuovo allenatore, ipotesi clamorosa

Incredibile quanto accaduto in queste ultime ore, c’è un altro brutto risultato che costringe la società a prendere delle decisioni definitive. Ora si arriverà alla scelta finale vista anche che la stagione sta entrando nel vivo. Ecco perché il presidente ha deciso di mandare via l’allenatore. Adesso, per la sostituzione, è uscito fuori anche il nome di Gattuso che sarebbe pronto a tornare subito in pista dopo l’addio a Valencia di qualche giorno fa.

Ufficiale l’esonero dell’allenatore del Leeds Jesse Marsch.

Leeds, Gattuso o Bielsa: la decisione della presidenza

“Annunceremo presto il successore di Marsch, la ricerca è in corso: nei prossimi giorni aggiorneremo i nostri tifosi”, questo l’annuncio del Leeds dopo l’esonero di Marsch. La società inglese si è già messa a lavoro per trovare il nuovo allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, pare che il club stia pensando ad una clamorosa ipotesi.

Radrizzani potrebbe portare al Leeds Gattuso o far tornare Marcelo Bielsa che è attualmente libero.

Leeds, esonerato Jesse Marsch: è ufficiale

Attualmente sono al diciassettesimo posto nella classifica di Premier League, a pari punti con l’Everton che è terzultimo, ecco perché il Ledds ha deciso di esonerare l’allenatore Jesse Marsch.

Ecco il comunicato ufficiale del club.

“La società può confermare di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra del Leeds Jesse Marsch. Lo ringraziamo per il lavoro che ha svolto, è entrato all’interno del nostro nel febbraio del 2022 ed è stato determinante per la salvezza dello scorso anno. Insieme all’allenatore lasceranno anche i suoi collaboratori Rene Maric, Cameron Toshack e Pierre Barrieu. A tutti diciamo grazie per ciò che hanno fatto anche dietro le quinte, auguriamo le migliori fortune”.

Adesso il presidente Radrizzani sta provando a portare al Leeds Gattuso. Valutazioni in corso, il club inglese non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo il nome del sostituto di Marsch.