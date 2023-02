Torino, Juric si emoziona in diretta a DAZN: cosa è successo

Il Torino di Ivan Juric continua a vincere e stupire: contro l’Udinese termina 1-0 e ora l’Europa è vicina. I granata sono al settimo posto in classifica e stanno disputando una stagione estremamente importante. Con il tecnico croato, poi, tutto l’ambiente si sente sicuro di poter scrivere pagine di storia e di poter ancora crescere.

La vittoria, infatti, trascina i granata a 30 punti, a -8 dall’Atalanta e a +1 proprio sull’Udinese, sconfitto oggi. Ora l’obiettivo del club di Urbano Cairo è tentare di mantenere la posizione fino alla fine per poter partecipare alla Conference League. Juric è felice dell’andamento e chiede ancora di più alla squadra.

Torino Udinese, l’analisi di Juric sulla partita dell’Olimpico

Al termine di Torino Udinese, Ivan Juric ha analizzato la vittoria dei granata e ha mostrato tutta la sua emozione in diretta televisiva. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

“Per noi è una vittoria importantissima. Oggi ho visto i ragazzi non mollare mai, fino alla fine. La squadra ha saputo soffrire nel finale, ma ha anche sfiorato il secondo gol e fatto bene nonostante fosse la terza gara in una settimana”.

Gol di Karamoh? “Ho la speranza che Ola Aina trovi continuità. Prima dell’infortunio stava giocando molto bene ed aveva raggiunto un periodo di forma straordinario. Karamoh è un ragazzo splendido: si allena sempre bene e mi ha dimostrato che lo devo guardare un po’ di più. Con la Fiorentina è entrato bene e penso che ci possa dare tanto“.

Juric si emoziona in diretta: “Sensazioni meravigliose”

Ivan Juric ha mostrato tutta la sua emozione in diretta per il suo Torino. Il tecnico croato ci ha tenuto a sottolineare che lo spogliatoio è unito e compatto verso l’obiettivo di tornare in Europa o almeno provare a sognare.

“Dopo un anno e mezzo qui a Torino comincio a sentire le stesse sensazioni che avevo a Crotone e Verona. I ragazzi stanno dimostrando volontà, voglia di non mollare e attaccamento alla causa”.

Sogno Europa? “Dobbiamo crescere a livello di gioco, anche se stiamo facendo sempre meglio. Dobbiamo recuperare giocatori e affrontare le partite con questo spirito e poi vedremo dove arriveremo“.

Torino, Juric: “Ricci e Schuurs sempre meglio”

Ivan Juric è soddisfatto di tutto il gruppo del Torino. Il tecnico si è detto felice della crescita di Samuele Ricci e di quella di Perr Schuurs.

La crescita di Ricci? “Da un paio di mesi lo vedo più completo. Riesce a fare gol, rubare più palloni, ad inserirsi per creare pericoli. Nel complesso, sta giocando grandi partite. Nell’ultima settimana ne ha giocate 3 di fila e sta facendo meglio“.

Contento per le prestazioni di Schuurs? “Si è preso delle critiche nei mesi scorsi, ma non ha mai mollato e oggi ha fatto una grandissima partita“.