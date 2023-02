Milan, Pioli contro Leao: ammissione in diretta

Il Milan di Pioli perde, ancora una volta nel Derby con l’Inter di Inzaghi e non sa più vincere. Il risultato finale è di 1-0 a favore dei nerazzurri. Brutta partita e tante critiche per i rossoneri.

Inter Milan: intervista Pioli

Queste le parole di Stefano Pioli al termine di Inter Milan a Dazn:

“Volevamo avere un atteggiamento difensivo più compatto e non abbiamo fatto quello che dovevamo in fase d’uscita. Non abbiamo sofferto particolarmente, ma dovevamo fare di più in determinate situazioni. E’ evidente che non siamo stati compatti in questo periodo ,ma non volevamo fare solo una partita difensiva. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato che potevamo fare un calcio più offensivo. Non abbiamo distanze e solidità di un tempo, non potevamo permetterci quindi di giocare il nostro tipo di calcio. Dovevamo essere più compatti ma provare lo stesso a fare di più in fase offensiva.

Leao ha un grandissimo potenziale, oggi volevamo mettere in difficoltà la difesa dell’Inter con i due attaccanti vicini. Oggi è stato in panchina ma è un giocatore importante. I risultati negativi ci hanno tolto convinzione. Questa è un’altra sconfitta che fa male e non ci aiuta. Non farei giocare Leao dall’inizio per quello che ho visto in settimana”.