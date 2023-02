Chelsea: scelto il nuovo allenatore, torna in un club

Il calciomercato degli allenatori potrebbe essere decisivo per la scelta del Chelsea che è pronto a cambiare in vista della nuova stagione. Il club inglese ha scelto il tecnico del futuro.

Sono tanti i nomi degli allenatori che potrebbero finire nel mirino del club inglese che da quando ha cambiato proprietà ha in mente un progetto veramente enorme.

Importanti notizie di calciomercato che riguardano il cambio allenatore che andrebbe a fare in Premier League la società in vista della nuova stagione, dove potrebbe arrivare una decisione molto importante.

Calciomercato: il Chelsea cambia allenatore

Quanto ha speso il Chelsea? Sono già circa 500 milioni di euro le cifre investite della nuova proprietà in meno di un anno. Incredibile quanto stia accadendo a Londra, dove la proprietà è stata criticata tanto, in particolare anche altre società si sono esposte su quanto accaduto in Premier League. Perché ora il Chelsea pensa ancora più in grande con un possibile cambio allenatore al termine della stagione. Dopo l’esonero di Tuchel è arrivato Potter, che non ha inciso come si aspettava il club, tanto che è a rischio anche il suo posto. Perché la stagione dei Blues sembra anonima e per questo motivo potrebbe arrivare il cambio in panchina.

Tra gli allenatori indicati, c’è uno in particolare che ha colpito la società e che potrebbe firmare da un momento all’altro. Perché l’attuale allenatore è svincolato e ora il club ci pensa seriamente. La società inglese pensa ad un ex ct che è pronto a rimettersi su una panchina di un club dopo aver per anni allenato anche il Barcellona e la Roma. Ora è Luis Enrique che può diventare il nuovo allenatore del Chelsea post Potter.

Chelsea: Luis Enrique il nuovo allenatore

E’ il Chelsea il grande protagonista del mercato con la nuova proprietà che valuta il possibile nuovo acquisto in panchina dopo aver investito milioni su milioni con l’arrivo dei nuovi giocatori che or a sono in rosa: gli ultimi arrivati a gennaio per cifre record sono Joao Felix, Enzo Fernandez e Mudryk. Ecco che per guidare la squadra si cerca un nuovo allenatore e il Chelsea vuole ingaggiare Luis Enrique, l’allenatore che al momento è svincolato.

Luis Enrique potrebbe essere il prossimo allenatore del Chelsea se dovesse essere accettata l’offerta che verrebbe formulata nelle prossime settimane. Il tecnico sarà contattato dalla società inglese con lui che valuterà che decisione prendere.

Luis Enrique Chelsea

Chelsea: Luis Enrique pronto ad accettare

Luis Enrique vuole riscattarsi dopo la Spagna e diventare il nuovo allenatore del Chelsea può essere la scelta giusta. Un progetto che può diventare vincente con l’allenatore giusto, perché al momento sono troppi gli alti e i bassi nei risultati dopo i tanti milioni investiti.