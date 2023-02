Inter: Inzaghi prende in giro il Milan in diretta

L’Inter di Simone Inzaghi vince ancora un altro Derby contro il Milan di Pioli. Il risultato finale è di 1-0 in una partita dove i nerazzurri hanno dominato gli avversari a lunghi tratti.

Inter Milan: intervista Inzaghi

Queste le parole di Simone Inzaghi al termine di Inter Milan a Dazn:

“E’ stata una partita importante e ho fatto i complimenti alla squadra per come abbiamo stradominato. Abbiamo vinto due Derby in 20 giorni. Volevamo condividere questa gioia con i nostri tifosi. Ora recuperiamo giocatori importanti come Brozovic e Lukaku che per mesi sono mancati. Lautaro è sempre stato il leader, sta giocando da 12 mesi a livelli strepitosi e costanti nonostante non ha mai avuto partite e momenti di riposo. Non ho dato importanza ai moduli del Milan, ci siamo concentrati su di noi. Ci è mancata precisione sotto porta e nell’ultimo passaggio, abbiamo dominato e l’unica pecca è aver tenuto a galla il Milan fino alla fine. A inizio anno abbiamo avuto problemi di troppo e assenze pesantissime, abbiamo passato un girone di Champions con Barcellona e Bayern Monaco. Abbiamo 43 punti, potevano essere qualcuno in più”.