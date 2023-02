Fiorentina Bologna: allenatore commosso, è successo in diretta

Fiorentina Bologna si chiude con il risultato di 1-2. Una vittoria della squadra di Thiago Motta contro quella di Italiano.

Una vittoria importante per il Bologna e una dura sconfitta per la Fiorentina che ora dovrà provare a trovare la svolta in questa situazione complicata.

Fiorentina Bologna: le parole dell’allenatore

Queste le parole di Thiago Motta dopo Fiorentina Bologna a Dazn:

“Abbiamo fatto una grandissima prestazione contro la Fiorentina. Abbiamo finito molto bene questa settimana, siamo felici della squadra e del lavoro che stanno facendo i ragazzi. I giocatori mi stanno dando molto di più rispetto quello che io posso dare a loro. Mi danno un impegno tutti i giorni per cercare di crescere e migliorare. Sono orgolioso di poter partecipare in un gruppo del genere.

Guardo oggi e mi godo la vittoria, quello che abbiamo fatto durante la settimana è frutto di quanto visto oggi. La vittoria è importante e bisogna godersela, ma da domani già dobbiam ppensare alla prossima partita. Tutta la squadra è stata fantastica, si sono trascinati a vicenda i miei giocatori”.