Un campione del Mondo in Serie A, c’è la notizia dall’estero

Un campione del Mondo in Serie A, è la notizia che rimbalza dall’estero per la prossima estate.

Il calciomercato vede protagonista uno dei calciatori che, assieme a Lionel Messi e nell’esperienza vissuta in Qatar, ha trionfato sollevando la Coppa del Mondo che ha cambiato la storia della Federazione argentina. Il classe ’98 ha un valore di mercato non da poco e dall’estero svelano quale sarà il suo futuro, imminente, perché davanti ad un’importante offerta, saluterà il club per giocare in una top squadra.

Via dalla sua squadra, dopo un recente passato vissuto anche in Premier League, il difensore ha voglia di mettersi in gioco e dalla Spagna fanno sapere che c’è un allenatore pronto a far follie per lui. La notizia riguarda anche un club italiano, ai vertici, che ha messo il mirino sul difensore argentino.

Calciomercato, dall’Argentina alla Serie A: l’ipotesi per il campione del Mondo

L’approdo in Serie A è possibile per il difensore campione del Mondo con l’Argentina.

Piace, e non poco, ad un club in particolare in Italia, che ha bisogno di un nuovo innesto per il reparto difensivo. Per caratteristiche fisiche e qualitative, anche per capacità di adattarsi a tre in difesa e con l’età che permette al giocatore di avere ancora una lunga carriera davanti – classe ’98 -, un club in Serie A si sarebbe convinto su di lui. Dovrà fare i conti però con una grande potenza d’Europa, a causa della concorrenza che c’è sul mercato.

A cercare il difensore campione del Mondo, Juan Foyth, è l’Inter per il prossimo calciomercato. I nerazzurri, che devono sostituire Milan Skriniar, potrebbero puntare tutto sul centrale ex Tottenham, che piace anche al Barcellona. Xavi lo ha infatti individuato come nuovo perno per la sua difesa, nella stagione che sarà.

Mercato Inter, Foyth tra gli obiettivi: per il dopo-Skriniar

Sono i colleghi di Fichajes.net, dalla Spagna, a rivelare le ultime notizie di calciomercato su Foyth, obiettivo dell’Inter. Il difensore del Villarreal piace particolarmente ai nerazzurri, ma l’Inter non è l’unica squadra che segue il centrale – che all’occorrenza può giocare anche sulla fascia – dei sottomarini gialli. E infatti, dalla Spagna, rivelano che la concorrenza sarebbe accesissima con Xavi Hernandez, tecnico spagnolo che lo vuole al Barcellona, per la prossima stagione. Cercato anche nel mercato invernale, tutto porterà al trasferimento dal Villarreal ad una nuova realtà, ma solo nella prossima estate.

Ultime Inter, le cifre del colpo Foyth

Juan Foyth è valutato per il dopo Skriniar, come colpo di calciomercato per l’Inter. La verità è che però, la mancata cessione appunto di Skriniar, complica le cose per la difesa, di fronte alle alte valutazioni di mercato che ne fa il Villarreal per Foyth. Il Barcellona, infatti, avrebbe già presentato un’offerta di 25 milioni, che neanche è bastata per il club del Villarreal. L’Inter proverà a sbilanciarsi sui 25-30 milioni, ma non andrà oltre. Toccherà capire quali saranno le volontà del difensore argentino.