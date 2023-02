Serie A, nuova penalizzazione a causa degli stipendi: la decisione

Arrivano aggiornamenti riguardo la mossa della Lega che potrebbe intervenire e togliere nuovi punti in classifica. Tutto ciò a causa degli stipendi.

Sono ore cruciali per quanto riguarda il futuro del club che rischia una penalizzazione in classifica.

Momento incredibile per il club di Serie A. Dopo la Juventus c’è un altro caso con una società italiana che rischia seriamente in classifica. Problemi economici per il club che non riesce più a pagare gli stipendi dei calciatori. Servirà un grosso intervento da parte del presidente che dovrà trovare in fretta i fondi necessari per evitare penalizzazioni in classifica.

Serie A, non solo la Juve: un altro club rischia la penalizzazione

Situazione terribile per il club che deve trovare i fondi necessari per pagare gli stipendi ai calciatori. Sono ore cruciali per la società che ha bisogno di denaro per ripianare le spese. Il calciomercato, che ha portato in cassa solo 3 milioni di euro, non basta. La situazione è davvero grave.

La Sampdoria rischia la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica. La squadra blucerchiata, in lotta per la salvezza, è coinvolta in questa faccenda. Da diversi tempi vanno avanti le trattative per la cessione del club fino a questo momento, però, nessun acquirente si è presentato. Ecco perché attualmente la società è a rischio bancarotta visto che non può pagare gli stipendi dei calciatori. Si cerca una soluzione per concludere almeno la stagione.

Sampdoria a rischio penalizzazione: la situazione

E’ il portale SampNews24.com a riportare le ultime notizie in merito alla penalizzazione che la Sampdoria rischia in Serie A. La deadline è fissata per il 16 febbraio. Mancano all’appello sette milioni di euro, utili per far fronte a tutte le spese. Nei prossimi giorni si dovrà trovare una soluzione, ecco perché è molto probabile la cessione di Omar Colley in Turchia. Dall’addio del difensore centrale si potranno recuperare almeno quattro milioni di euro.

Infine, non è da escludere l’ipotesi prestito con Banca Sistema e Macquaire che saranno chiamate nuovamente nei prossimi giorni per far fronte a questa situazione. Nei prossimi giorni si saprà di più, intanto la società dovrà al più presto trovare un nuovo proprietario altrimenti la Sampdoria rischia di fallire.