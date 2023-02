Milan, Pioli svela il rientro di Ibra: l’annuncio in conferenza

Nuove novità riguardo il Milan e le condizioni fisiche di Ibrahimovic.

L’allenatore Stefano Pioli ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito allo stato di salute del bomber svedese nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter.

Momento non facile per il Milan che è reduce da alcuni risultati negativi. Servirà una grande prova per battere domani l’Inter. La stracittadina potrà segnare, in un modo o nell’altro, il cammino dei rossoneri.

Milan: conferenza Pioli

Il 2023 non ha regalato fortune al Milan visto che è cresciuto il distacco dal primo posto con il Napoli e anche per la zona Champions le cose si sono complicate con la rincorsa che è diventata sempre più difficile. Domani ci sarà una sfida difficile contro l’Inter.

Ecco la conferenza stampa di Pioli alla vigilia del match contro l’Inter del Milan.

“Diciamo che il derby può essere una grande opportunità per la squadra che ha la possibilità di tornare alla vittoria. Devo dire che in questa settimana abbiamo lavorato davvero bene ed ho visto una squadra volenterosa. Cambio modulo? Non lo dico, sicuramente cambierò qualcosa senza però dimenticare e alterare le caratteristiche della squadra che ha dei giocatori qualità che possono dire ancora tanto”.

“Tante critiche? Non abbiamo giocato all’altezza in queste ultime settimane. Nelle difficoltà, però, si ritrova la compattezza. Sono molto fiducioso della mia squadra, non abbiamo perso lo spirito di squadra. Adesso dobbiamo dimostrarlo in campo”.

Intanto è arrivato anche l’annuncio riguardo le condizioni fisiche di Ibra: ecco quando tornerà con il Milan.

Milan: rientro Ibrahimovic, le parole di Pioli

Nel corso della conferenza stampa Milan è arrivato l’annuncio di Pioli sul rientro di Ibrahimovic.

“Devo dire che Zlatan è un giocatore davvero importante per tutti noi, la sua forza è tangibile. Però c’è l’aspetto fisico che conta. Ieri, per esempio, si è allenato 10 minuti. La partita di Champions con il Tottenham è alle porte, non abbiamo garanzie del suo ritorno in campo. Io mi auguro con tutto il cuore che possa tornare ai suoi livelli, devo dire che pochi farebbero sto che sta facendo lui per ritornare in campo dopo un infortunio del genere. Sopporta il dolore e la fatica. Però l’ho dovuto escludere dalla lista Uefa perché non ho garanzie sul suo rientro ed è per questo che ho dovuto fare altre scelte”.