Inter Milan: brutte notizie, chi salta il Derby

E’ la settimana del Derby della Madonnina Inter-Milan, perché le due squadre scendono in campo per una partita molto importante e che può regalare sorprese in tutti i sensi.

Intanto, ci sono le ultime sulle scelte e i giocatori che non riusciranno a recuperare per la partita di campionato. Diverse novità importanti per il club rossonero che si gioca tutto per riscattarsi.

Dall’altra parte ci sarà l’Inter che vuole ripetere l’impresa fatta qualche settimana fa, sarà una sfida senza esclusione di colpi per le due squadre milanesi che vogliono ritrovare continuità in Serie A.

Inter Milan: Derby decisivo

Come sempre, il Derby è una partita a se che vale tanto in una stagione, se parliamo di quello di Milano ancora di più. Perché è una delle partite più prestigiose del campionato italiano e di tutta l’Europa, sempre seguita in ogni parte del mondo. Quest’anno la sfida però ha un sapore diverso rispetto lo scorso, perché un anno fa si ci giocava lo scudetto, cosa che non si può dire adesso visto che le due formazioni sono distante dal Napoli 13 e 15 punti a metà campionato. Ma Inter e Milan si giocano punti pesantissimi per la corsa alla Champions League e per il morale della squadra.

All’andata è finita con un 3-2 a favore dei rossoneri, ma i nerazzurri hanno vendicato la sfida d’andata e il Derby della scorsa stagione decisivo per lo scudetto finale con una vittoria per 3-0 in Supercoppa Italiana vinta qualche settimana fa in Arabia Saudita. Quella per il Milan è stata una delle sconfitte più pesanti in stagione e ha aperto la crisi per la squadra di Pioli, che successivamente ha poi incassato altri 2 ko con Lazio (4-0) e Sassuolo (2-5 a San Siro). E’ un Derby decisivo Inter Milan per entrambe le squadre, chi ha ancora qualche speranza Champions e chi vuole rialzarsi dopo un periodo terribile.

Inter Milan: giocatori assenti per Inzaghi e Pioli

Anche per questo Derby ci saranno delle assenze importanti da parte di entrambi i club. Chi dovrà fare un grande lavoro sono ancora una volta i due allenatori, che hanno a che fare con una situazione difficile riguardo rinnovi, mercato, infortuni e tanto altro. Inter Milan è soprattutto la sfida di Inzaghi e Pioli che dovranno fare a meno di diversi giocatori di livello importante.

Probabili formazioni Inter Milan: le scelte di Inzaghi e Pioli

Sono queste le probabili formazioni di Inter Milan con le scelte che potrebbero fare i due allenatori per la partita di domenica sera: