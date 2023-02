Esonerato subito, mandati via entrambi: c’è l’annuncio sul sostituto

Clamoroso ma vero, cacciati entrambi. C’è l’annuncio sull’esonero, il presidente ha fatto una scelta ben precisa per il futuro del club.

Non continuerà in Serie B l’esperienza del tecnico che andrà ora alla ricerca di una nuova sistemazione, dopo l’ira scatenata da parte del presidente che ha scelto di mandare via non solo l’allenatore, ma anche un’altra figura importante all’interno della sua società.

È arrivato l’esonero, in panchina arriverà un nuovo allenatore. Dopo l’addio, toccherà trovare una nuova sistemazione, sia per la panchina del club e anche per lo stesso allenatore, che cerca una nuova esperienza e nell’immediato, dopo che esperienza ne aveva già avuta all’estero.

Esonero, annuncio arrivato: mandato via non solo l’allenatore

Mandato via non solo l’allenatore, l’ultima sconfitta è stata fatale e ha portato all’esonero. Il futuro del club porta ad una scelta drastica, con l’annuncio che ha spiazzato e non poco i tifosi.

I risultati per il club di Serie B non sono arrivati, nonostante la squadra allestita per gli importanti obiettivi di promozione in Serie A che si è posto il patron della società, tanto da arrivare proprio questo pomeriggio non ad una sola separazione, perché l’addio è duplice.

E infatti, proprio oggi, è stato annunciato l’esonero di Fabio Cannavaro da parte del Benevento. E Vigorito, secondo le informazioni riportate da Sky Sport, manderebbe via anche il ds Pasquale Foggia, esonerando entrambi dalla propria posizione.

Benevento, doppio esonero: mandati via Cannavaro e Foggia, la notizia

Doppio esonero in casa Benevento e, ad annunciarlo, sono i colleghi di Sky Sport. Precisamente è il collega ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ad aver riportato le ultime notizie in merito al club del campionato cadetto. Fabio Cannavaro e Pasquale Foggia sono stati esonerati dal Benevento, il presidente Vigorito ha preso una decisione importante e drastica, per dare una svolta importante allo stesso club delle Streghe. È quanto emerge per il club campano che, ora, andrà verso una nuova soluzione per la panchina e pure per l’area tecnica.

Sabatini e Caserta, possibili soluzioni per il Benevento: le ultime

Ora senza Cannavaro e Foggia, esonerati dal proprio ruolo al Benevento, occhio ai sostituti. Perché potrebbe essere richiamato Caserta, ex tecnico del Benevento che è attualmente libero, oltre alla potenziale presenza di Sabatini, ds che aveva tanto fatto bene alla Salernitana, prima della separazione con Iervolino. Molto presto si conosceranno tutti gli scenari legati al club campano.